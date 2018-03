Mand ringede til Borgerservice og truede med at skyde ansat

Ny model for familier i opløsning indfører tre måneders separation og delt børnecheck. Mødrehjælpen er dog bekymret for voldsramte familier.

Det nyopdagede organ fungerer som støddæmper for vitale kropsvæv og kan give os en bedre forståelse af, hvordan kræftceller spreder sig i kroppen.

Club La Santa, der er kendt for sine sports- og motionsfaciliteter, har nu tjent penge 23 år i træk. Familien bag er milliardærer. Finans

En 16-årig dreng, der blev stukket med en kniv i ryggen, bliver behandlet for sine skader på sygehuset.

Kvinden blev fundet i vandkanten nord for Hals tirsdag morgen.

Ifølge politiet er den 39-årige i forvejen kendt for lignende kriminalitet og har tidligere domme for det samme bag sig.

Vagtchefen understreger, at der ikke er tale om trusler møntet på konkrete personer. Truslerne er ifølge politiets opfattelse rettet generelt mod Borgerservice og kommunernes ansatte.

- Han truede med at komme og skyde vedkommende, siger vagtchefen.

En 39-årig mand fra Skive bliver onsdag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Viborg sigtet for trusler om vold mod offentligt ansatte.

En 39-årig mand er sigtet for trusler om vold mod offentligt ansatte efter opkald til to kommuner tirsdag.

Fællesskab og individuel frihed er nogle af nøgleordene, når nichebureau arrangerer ferier for enlige rejsende. Her er fokus på oplevelser og ikke på dating.

Ørepropperne i høretelefonen er ikke renere, end ens ører er. Og det er faktisk et overraskende stort problem for holdbarheden.

Fritidshuse i dag danner mere end nogensinde rammen om afslappede stunder med familien. Vi vil gerne tæt på naturen uden at gå på kompromis med komfort, hygge og personlighed.

