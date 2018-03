Ældre granat blev fundet i strandområde nær Esbjerg

Den genstand, som tidligere blev fundet på stranden ved Skallingen i Esbjerg-området, har vist sig at være en ældre granat.

Det oplyser vagtchef Ole Aamann ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Det var en forbipasserende, der tirsdag formiddag stødte på genstanden og kontaktede myndighederne.

Ud fra billederne vurderede man, at der var tale om en mine. Men det viste sig senere ikke at være rigtigt.

- Man mener, at det er en afskudt granat formentlig fra Anden Verdenskrig, siger vagtchefen.

Efter meldingen blev ammunitionsryddere sendt til området, der blev afspærret i en afstand af 200 meter fra fundet.

Politiet afspærrede område i Jylland efter fund af mulig mine

Tirsdag aften kan politiet meddele, at afspærringen er fjernet, og at genstanden er destrueret.

- Den blev sprunget ude i vandet, siger Ole Aamann.

Det er set før, at der er fundet miner i området.

I 2012 meddelte myndighederne, at man kunne erklære et område ved Skallingen for minefrit efter en årelang og omfattende gennemsøgning. Siden er der dog flere gange fundet miner.

Det forlød dog også, at man ikke kunne give en 100 procents garanti for, at den sidste mine var væk.

- Skallingen bevæger sig. Det ser meget forskelligt ud.

- Denne her har ligget på havbunden og er så kommet ind til land, siger vagtchefen.

Minerne, som er blevet ryddet på Skallingen, stammer fra Anden Verdenskrig. Den tyske besættelsesmagt udlagde omkring 72.000 miner på halvøen.