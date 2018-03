En sygeplejerske fra Nykøbing Falster Sygehus ignorerede ikke mistænkelige oplysninger om en sygeplejerske, der nu er dømt for drabsforsøg.

Det skriver DR, efter at dommen er faldet ved Retten i Næstved.

Kvinden var anklaget for ikke at have reageret på en række mistænkelige oplysninger, som hun modtog om den nu dømte Christina Aistrup Hansen.