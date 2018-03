Specialister er tilkaldt: Stor politiaktion i gang i Svendborg

Politiet er tirsdag eftermiddag massivt til stede ved en lejlighed i Svendborg.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Således skulle også folk fra Beredskabsstyrelsen herunder Kemisk Beredskab samt hærens sprængningstjeneste være mødt op.

Også den såkaldte HazMat-indsats, der identificerer gasser, væsker og faste stoffer, skulle være til stede.

Vagtchef Lars Thede fra Fyns Politi oplyser til Fyens Stiftstidende, at man er i gang med at undersøge lejligheden i forbindelse med en anden sag.

»Vi har fundet noget i forbindelse med en efterforskning, som vi ønsker at undersøge nærmere. Vi er ikke oppe i det røde felt, men vi er nødt til at have nogle specialister til at hjælpe os med, hvad det er, vi står over for,« forklarer han over for mediet.

Det store opbud rykkede ud til adressen ved 14.00-tiden. Området omkring den boligblok, som lejligheden er en del af, er blevet afspærret.

Ingen beboere skulle endnu være blevet evakueret fra området.