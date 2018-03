Specialister deltog: Stor politiaktion gennemført i Svendborg

I Aalborg tilbydes langtidssygemeldte et 10 ugers kursus, hvor det er kunst og ikke sygdom, som er på programmet. Tag med, når otte stressramte får en kulturvitaminpille.

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Skuespiller Stéphane Audran brød igennem sent i karrieren. I 20 år var hun gift med instruktør Claude Chabrol.

En 16-årig dreng, der blev stukket med en kniv i ryggen, bliver behandlet for sine skader på sygehuset.

God kaffe, lækker mad og glimrende cocktails inden for få hundrede meter gør det værd at bruge en dag i denne sidegade i Berlin.

Coca-Cola Femsa beklager sig over fraværet af retsstatsprincipper og udbredelsen af straffefrihed i den mexicanske delstat Guerrero.

Christine Kallesen mødte en mand på en datingside. Det skulle hun aldrig have gjort. »Jeg oplever voldsom vrede, men også sorg og en intens følelse af skam,« siger hun.

Hun troede, at hun havde fundet drømmeprinsen:

Sygeplejerske bliver frifundet for grov forsømmelse. Sagen udløber af sag mod anden sygeplejerske.

Sygeplejerske bliver frifundet for grov forsømmelse. Sagen udløber af sag mod anden sygeplejerske.

Lørdag er en 48-årig mand blevet varetægtsfængslet. Ifølge anklageren er han sigtet for sexovergreb på pige.

Det store opbud rykkede ud til adressen ved 14.00-tiden. Området omkring den boligblok, som lejligheden er en del af, var under aktionen afspærret.

Ifølge Fyns Politi er to personer blevet anholdt i indbrudssagen.

»Undersøgelserne er nu afsluttet, og der var ikke tale om fund, der kunne udgøre en fare. Indsatsen er nu overgået til en ren efterforskningssag for Fyns Politi,« lyder det i en pressemeddelelse fra politikredsen.

Politiaktionen blev afsluttet kort før klokken 17.00. Det var mistanke om, at de fundne genstande kunne udgøre en fare ved flytning, at man tilkaldte flere specialister.

Ifølge Fyns Politi skete det, da man under efterforskning af et indbrud var stødt på »nogle mistænkelige ting« i den pågældende lejlighed.

Easyjet skal til september flyve en ny rute fra Aarhus til Berlin med to ugentlige afgange og en flyvetid på 1 time og 15 minutter.

Sygeplejerske bliver frifundet for grov forsømmelse. Sagen udløber af sag mod anden sygeplejerske.

Rygere har 60 pct. større risiko for at få nedsat hørelse end ikke-rygere, viser japansk studie.

God kaffe, lækker mad og glimrende cocktails inden for få hundrede meter gør det værd at bruge en dag i denne sidegade i Berlin.

Ørepropperne i høretelefonen er ikke renere, end ens ører er. Og det er faktisk et overraskende stort problem for holdbarheden.

Fritidshuse i dag danner mere end nogensinde rammen om afslappede stunder med familien. Vi vil gerne tæt på naturen uden at gå på kompromis med komfort, hygge og personlighed.

God kaffe, lækker mad og glimrende cocktails inden for få hundrede meter gør det værd at bruge en dag i denne sidegade i Berlin.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her