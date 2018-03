Tøjhandel gik galt: 16-årig stukket med kniv på åben gade

To unge mænd skulle tirsdag eftermiddag mødes i det centrale Randers for at handle noget tøj, men den handel gik helt galt.

Det endte med et knivstikkeri, og ofret, der er en 16-årig dreng, bliver nu behandlet for sine skader på sygehuset.

Det skriver TV2 Østjylland.

- Det er vores opfattelse, at en 18-årig mand har stukket ofret med en kniv i den nedre del af ryggen.

- De er blevet uenige om noget under tøjhandlen, og derefter udviklede det sig så, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Jeanette Løv Rasmussen, til TV2 Østjylland.

Den 16-årige er kommet slemt til skade og er på operationsbordet, oplyser politiet. Men den foreløbige melding lyder, at han er uden for livsfare.

Knivstikkeriet fandt sted omkring klokken 13:30 på Kirketorvet nær Sct. Mortens Kirke i Randers.

De to unge kendte angiveligt hinanden på forhånd og havde en aftale om tøjhandel.