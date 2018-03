Lang skruetrækker får vidner til at gispe og er et vigtigt værktøj for anklager i ubådssag

En halvtreds centimeter lang skruetrækker er blevet fast inventar i Københavns Byret i drabssagen mod Peter Madsen.

Igen og igen finder specialanklager Jakob Buch-Jepsen det usædvanlige værktøj frem og holder den op i luften. Han kigger på den og så på vidnet.

Vidne i ubådssagen: »Jeg talte med Peter Madsen om, at Køge Bugt var det perfekte sted at skaffe sig af med et lig«

- Har du nogensinde set sådan en her i ubåden?, spørger anklageren det ene vidne efter det andet.

Flere af dem gyser. Selv om det ikke bliver sagt, ved de nemlig godt, hvorfor anklageren spørger:

Anklagemyndigheden mener, at det var sådan en - endda i tilspidset tilstand - Peter Madsen brugte til at sexmishandle Kim Wall, og at han alene medbragte værktøjet på sejlturen netop til det formål.

Den tiltalte har forklaret, at han brugte skruetrækkerne som jordspyd på havbunden. Men foreløbigt har ingen tidligere kolleger givet ham ret.

- Hold da op, det var en meget lang skruetrækker. Jeg mindes aldrig at have set sådan en før, gispede et mandligt vidne, en fysiker, da han mandag blev præsenteret for det usædvanlige værktøj.

I tirsdagens retsmøde fisker Buch-Jepsen endnu engang skruetrækkeren frem. Denne gang er det en helt ung kvinde, der bedes forholde sig til værktøjet. Hun har tidligere været frivillig på Madsens værksted.

- Nej, den har jeg aldrig set. Hverken på ubåden eller værkstedet, siger hun.

Ud over de tilspidsede skruetrækkere medbragte Madsen på turen med Kim Wall 10. august i fjor blandt andet en orangeskaftet sav, en grøn vandslange, stropper, jernrør og et nyindkøbt bælte.

Heller ikke disse genstande tjente umiddelbart et hæderligt formål i ubåden, anfører en stribe vidner.

Blandt andet på den baggrund forsøger anklageren at bevise, at Madsen alene medbragte remedierne med henblik på at binde, sexmishandle, dræbe og partere den svenske journalist.

Peter Madsen-elskerinde: »Det gjorde fysisk ondt på ham, når han så kvinder have ondt«

Den tiltalte hævder, at Wall døde i en ulykke, og at han efterfølgende i en form for choktilstand besluttede sig for at partere liget.

Han erkender også at have stukket hende talrige gange. Men ifølge Madsen skete det kun for at sikre, at ligdelene gik til bunds.

Tirsdagens retsmøde er drabssagens sjette. I alt er der afsat 12 retsdage til sagen. Dommen ventes 25. april.