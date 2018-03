Politiet beder om hjælp til at finde 32-årig: Har været ude hele natten uden tøj på

Sydsjællands og Lolland Falsters Politi opfordrer tirsdag morgen borgerne i Vordingborg til at holde udkig efter en 32-årig mand, der har været væk hele natten.

Manden beskrives som ca. 175-180 cm høj, almindelig af bygning og med kort sort hår. Han er desuden psykisk syg og er ikke klædt på til vejret, oplyser politiet.

»Vi er stærkt bekymrede. Han har været væk hele natten, hvor temperaturerne kun har lydt på tre graders varme, og han har ikke noget tøj på,« siger vagtchefen ved politiet, Jan Nielsen, til Ekstra Bladet.

Manden løb ifølge vagtchefen væk fra et psykiatrisk hospital kort efter midnat og er sidst set i området omkring Voldgade-Algade i Vordingborg.

Han er blevet eftersøgt med droner, hunde og patruljer uden held.

Politiet oplyser, at han hverken er farlig for andre eller sig selv.

»Robbin søger formentlig ind for at få varmen, så hvis I bor i relation til Voldgade - Algade eller i nærheden i Vordingborg, så check venligst jeres kælderrum, affaldsrum eller andre steder, hvor der er uhindret adgang. På forhånd tak for hjælpen,« skriver politiet på Twitter.

