Politihunde har fundet efterlyst pige fra institution i god behold

I Aalborg tilbydes langtidssygemeldte et 10 ugers kursus, hvor det er kunst og ikke sygdom, som er på programmet. Tag med, når otte stressramte får en kulturvitaminpille.

En sele kan have lukket for brændstofforsyningen på forulykket helikopter, mener pilot, der overlevede styrt.

Kvinden blev fundet i vandkanten nord for Hals tirsdag morgen.

De første af en lang række møder om fremtiden for Smukfest og Dyrehaven i Skanderborg er blevet holdt. Festivalledelsen ønsker et større publikum.

To biler stødte tirsdag eftermiddag frontalt sammen på Rømø-dæmningen. Trafikken var spærret i begge retninger.

Tønder Kommune er i gang med at lave en redegørelse til Slots- og Kulturstyrelsen.

Institutionen ligger i et område ved Haderslev, der hedder Vilstrup.

Men ikke længe efter, at politiet valgte at efterlyse pigen, er hun tilbage i god behold.

Det fik politiet og personalet på den institution, som hun forsvandt fra, til at blive bekymrede.

Men det, der gav anledning til bekymring var, at det ikke var muligt at finde pigen, som man normalt godt kan rimelig hurtigt.

Det er ikke første gang, at den 15-årige forlader institutionen, fortalte vagtchef Ivan Gohr Jensen.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi, der mandag aften valgte at efterlyse pigen kort før klokken 22, da ingen havde set hende siden hun forlod stedet omkring klokken 18.

Samme dag som den nye sporvogn startede at køre med passagerer, blev busdriften i Aarhus udsat for en decideret massakre.

Rygere har 60 pct. større risiko for at få nedsat hørelse end ikke-rygere, viser japansk studie.

Den aarhusianske designer Trine Poulsen har netop fået en række af sine design sat i produktion. For hende er valget af karriere et kald: Hun er kommet hjem.

Ørepropperne i høretelefonen er ikke renere, end ens ører er. Og det er faktisk et overraskende stort problem for holdbarheden.

