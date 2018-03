Elskerinder kendte kun blid Peter Madsen: Ikke seksuelt aggressiv eller voldelig

En elskerinde, som har kendt den drabstiltalte Peter Madsen i mere end 10 år, var netop blevet afhørt af anklageren og forsvareren, da hun satte sig tilbage på tilhørerrækkerne i Københavns Byret. Hun fik øjenkontakt med Madsen. På tværs af retssalen smilede han til hende. Han formede et hjerte med sine grove hænder. Hun gjorde det samme.

Skriv til mig, signalerede han med hænderne. Kvinden nikkede og smilede, inden Peter Madsen blev ført væk af to fængselsbetjente.

Kort forinden havde kvinden over for retten beskrevet Peter Madsen som »et helt igennem kærligt, empatisk og godt menneske«. Han havde hjulpet hende, de gange hun havde fået tæsk af sine kærester, og de havde af flere omgange haft et seksuelt forhold til hinanden. Helt frem til den 10. august sidste år, hvor Peter Madsen sejlede ud i sin ubåd med den svenske journalist Kim Wall og kom hjem igen uden.

Kvinden var en af tre elskerinder, som blev afhørt mandag. De tegnede alle et billede af Madsen som en blid mand. Også når det kom til sex.

»Var der en mere ekstrem del af hans seksualitet?« spurgte anklageren dem alle.

Jeg opfattede ham som en mand, der ikke havde den aggression i sig. Elskerinde til Peter Madsen i Københavns Byret Jeg opfattede ham som en mand, der ikke havde den aggression i sig.

Nej, svarede de.

I de to førstes tilfælde var det dem og ikke Madsen, som var interesserede i kvælningssex, og det var dem og ikke Peter Madsen, som var interesserede i SM og i voldsom sex.

Ja, Madsen var seksuelt udforskende og gik i swingerklub, og ja, han havde haft hænderne på deres hals, når de dyrkede sex, men kun fordi kvinderne selv havde placeret dem der, lød det.

Peter Madsens elskerinde: »Det var mig, der lagde hans hænder om min hals«

Selv om anklager Jakob Buch-Jepsen gentagne gange spurgte, om ikke Madsen havde udtrykt en interesse for ekstrem og voldsom sex, var svarene igen og igen afvæbnende. Flere gange sad Madsen og smilede, nærmest benovet over kvindernes pæne ord om ham.

»Jeg opfattede ham som en mand, der ikke havde den aggression i sig,« sagde en af kvinderne.

Hun oplevede ikke, at Peter Madsen kunne give hende, hvad hun selv søgte. Han var ikke hård nok.

Tre tidligere elskerinder blev afhørt i sagen mod Peter Madsen. Tegning: Niels Bo Bojesen

På de foregående retsdage har anklageren forsøgt at etablere både et seksuelt motiv hos Peter Madsen og et voldeligt et. Han kom ikke nævneværdigt tættere på den første del mandag.

Ubådssagen Peter Madsen er tiltalt for seks forhold: manddrab, usømmelig omgang med lig, andet seksuelt forhold end samleje af særlig farlig karakter samt tre forhold om sikkerhed til søs.

Obduktionsrapporten viser, at Kim Wall før, omkring eller efter, at døden indtraf, er blevet stukket og snittet talrige gange i bl.a. halsen, maven og skridtet.

Anklagemyndigheden går efter at få Peter Madsen idømt livstid eller subsidiært forvaring.

Sagen fortsætter tirsdag og onsdag. Der ventes dom i slutningen af april.

Flere voldsomme videoer

Andre vidner bekræftede anklagerens anden tese: at Peter Madsen har en fascination af ekstrem vold.

En tidligere samarbejdspartner i amatørraketmagermiljøet fortalte, at han havde fundet en halsoverskæringsvideo på Peter Madsens computer for år tilbage. En anden fortalte, at Peter Madsen havde vist ham en kvælningsvideo. Også for år tilbage.

Det var ikke noget, de havde talt yderligere med ham om.

Fjerde dag i ubådssagen: Dødsporno, en flink mand og en »kærlig« psykopat på udkig efter skøre piger

Anklageren har tidligere i sagen vist tre videoer til retten, som er fundet på Peter Madsens harddisk. To animationsvideoer og en autentisk video, ingen af dem skabt af Peter Madsen selv. De indeholdt blandt andet halsoverskæringer.

Et af vidnerne havde flere gange oplevet Madsen som aggressiv, da han havde raget sig uklar med sin gamle raketklub, Copenhagen Suborbitals. Men det havde aldrig udviklet sig til noget decideret voldeligt.

Problem med undertryk

Peter Madsens forklaring på, hvordan Kim Wall døde, er, at hun blev lukket inde i ubåden, da der opstod undertryk og udslap udstødningsgasser i den.

To vidner bekræftede mandag i retten, at der i sommeren 2017 var en fejl på ubåden, der betød, at der kunne opstå undertryk i den. En af dem var en fysiker, som hjalp til i Madsens raketlaboratorium. Han har selv været i ubåden, mens der opstod undertryk i den. Han kunne dog selv løse problemet, fordi han kendte ubådens ventilsystem.

En anden, en ung kvinde, havde været i ubåden i forbindelse med Distortion-festivalen. Her skete det samme. Peter Madsen havde åbnet lugen for hende.

Anklageren gjorde i en bisætning opmærksom på, at vidnets forklaring var faldet til politiet i begyndelsen af oktober, og at Peter Madsen få dage efter ændrede sin forklaring om Kim Walls død, sådan at den nu lød på undertryk og gasser i ubåden.

Det reagerede forsvarer Betina Hald Engmark kraftigt på. Hun havde ikke vist Madsen den unge kvindes vidneudsagn, før han skiftede sin forklaring. At insinuere noget andet var det samme som at sige, at hun lyver for retten, sagde hun.

Peter Madsen omtalte sig selv som drabsmand inden sejltur

En australsk kvinde, som var del af et filmhold, som fulgte Peter Madsen sidste sommer, brød sammen, du hun vidnede i retten. Hun fortalte, at Peter Madsen på dagen, hvor han sejlede ud med Kim Wall, i en analogi havde omtalt sig selv som hovedmistænkt til mordet på sin nabo. Kvinden havde oplevet Madsen som meget træt og ensom i dagene op til Kim Walls forsvinden, fortalte hun.

Sagen mod Peter Madsen fortsætter tirsdag og onsdag.