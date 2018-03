Peter Madsen omtalte sig selv som drabsmand inden sejltur

Få timer inden den drabstiltalte Peter Madsen sejlede afsted med Kim Wall i ubåden "UC3 Nautilus", omtalte han sig selv som hovedmistænkt i en drabssag.

Det fortæller en filminstruktør, der mandag afgiver forklaring i drabssagen mod Peter Madsen. Det var i et interview med hende, at Madsen om eftermiddagen 10. august i fjor kom med den opsigtsvækkende udtalelse.

- I interviewet startede han med at tale om, at han skulle lære at holde mund, fordi han havde svært ved at holde ting for sig selv, siger vidnet.

- Så brugte han den analogi, at han var den hovedmistænkte for drabet på sin hustrus nabo. Han begyndte at tale om, at han havde retten til ikke at udtale sig, forklarer hun videre.