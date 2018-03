Flere personer fængslet for brandattentat mod tyrkisk ambassade

I løbet af weekenden blev der flere steder på Sjælland foretaget en række ransagninger og anholdelser.

Straffeloven § 180 "Sætter nogen ild til egen eller fremmed ejendom under sådanne omstændigheder, at han indser, at andres liv derved udsættes for overhængende fare, eller det sker med forsæt til at volde omfattende ødelæggelse af fremmed ejendom eller til at befordre oprør, plyndring eller anden sådan forstyrrelse af samfundsordenen, straffes han med fængsel indtil på livstid." Kilde: Foxylex

Mandag oplyste Københavns Politi, at det skete i forbindelse med efterforskning af brandattentatet mod den tyrkiske ambassade i Hellerup, der fandt sted natten til den 19. marts.

Mindst fire deltog i brandangreb på ambassade i København

I alt fire personer er blevet sigtet for henholdsvis forsøg på samt medvirken til forsøg på brandstiftelse mod ambassaden.

De er sigtet efter straffelovens paragraf 180 om såkaldt kvalificeret brandstiftelse, der kan straffes med fængsel på livstid. Den paragraf tages bl.a. i brug, når der er forvoldt stor materiel skade, eller hvis menneskeliv er bragt i fare.

To mænd blev søndag fremstillet i grundlovsforhør for dobbeltlukkede døre. De blev varetægtsfængslet i 24 dage.

Yderligere to mænd blev anholdt i løbet af søndag. Disse har i et grundlovsforhør mandag nægtet sig skyldige, ligesom de afviste at besvare spørgsmål.

Dommeren valgte at varetægtsfængslet dem i 22 dage. Begrundelsen var, at de på fri fod vil kunne skade opklaringsarbejdet.

»Med de to seneste anholdelser mener vi, at vi har anholdt alle de fire personer, som konkret på dagen kastede molotov cocktails mod ambassaden,« udtaler vicepolitiinspektør Jens Møller Jensen fra Københavns Politi afdeling for personfarlig kriminalitet i en pressemeddelelse.

Ydmygelse af kurdere i Syrien: Var det derfor, at den tyrkiske ambassade i København skulle angribes? Søndag viste tv billeder af en kurdisk frihedshelt-statue, som blev smadret. Kort efter blev Tyrkiets ambassade i København angrebet.

Politiet har i løbet af weekenden også anholdt flere andre personer, men de blev dog løsladt efter afhøring. Hvor mange, der er tale om, er uvist.

Det er i tæt samarbejde med PET, at Københavns Politi har efterforsket sagen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) skrev mandag på Twitter, at angreb på andre landes diplomatiske repræsentationer er særdeles alvorligt.

»Derfor er jeg glad for, at politiets og PET's hårde arbejde ser ud til at have båret frugt,« lød det fra statsministeren.