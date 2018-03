Tidligere frivillig: Ubåden havde en fejl, der kunne skabe undertryk i kabinen

»Jeg sov på et tidspunkt en uge i ubåden, og der var noget farligt med den.«

Det fortalte dagens fjerde vidne i retssagen mod den drabstiltalte Peter Madsen. Vidnet, en ung langhåret mand, var tidligere frivillig i Madsens Rumlaboratorium og er uddannet fysiker og teknisk kyndig. Han mødte Madsen til et foredrag og begyndte derefter at komme i værkstedet på Refshaleøen.

Vidnet havde sin ugentlige gang i Rumlaboratoriet og fortæller, at han på et tidspunkt boede en uge i ubåden, og at han i den forbindelse oplevede en episode, der potentielt kunne have været farlig for ham.

»Ubåden er konstrueret sådan, at motoren suger luft fra kabinen. Man kan åbne lugerne og starte motoren, så kan man bruge motoren som udluftningssystem. Men det betyder også, at hvis lugen er lukket, så skaber man et undertryk. Der manglede en ventil, der ikke var installeret endnu, og derfor kunne man kun starte motoren med lukkede luger,« forklarede han.

Peter Madsen kiggede opmærksomt på ham under afhøringen, og hviskede med jævne mellemrum noget til sin forsvarer, Betina Hald Engmark.

Vidnet fortalte, at han under episoden oplevede, at der blev skabt undertryk i ubåden, mens hen befandt sig i den, men at det aldrig blev farligt for ham, fordi han vidste, hvordan han skulle håndtere det.

»Men hvis man ikke kendte til ubåden og vidste, hvordan man slukkede motoren, så ville det være farligt,« forklarede han.

Dermed understøtter vidnet til dels Peter Madsens forklaring om, at Kim Wall blev dræbt af kulilteforgiftning, mens Madsen selv befandt sig på dækket af UC3 Nautilus.

Peter Madsen har tidligere forklaret, at der blev skabt et undertryk i ubåden på grund af en fejl ved motoren, og at han derfor ikke kunne få lugen, der førte ned til kabinen, op. Ifølge Madsen var Kim Wall død af de giftige gasser, da han endelig nåede ned i båden igen.

Anklageren mener, at Peter Madsen slog Kim Wall ihjel, og at han desuden havde et seksuelt motiv for drabet.

Vidnet var til stede på ubåden aftenen inden den 10. august, hvor Kim Wall og Peter Madsen stævnede ud med ubåden, men han havde ikke lagt mærke til hverken en grøn vandslange eller andre af de effekter, som det tidligere er kommet frem er blevet fundet i båden. Anklageren vil formentlig bruge dette udsagn til at sandsynliggøre, at Peter Madsen medbragte effekterne på sejlturen med Kim Wall, og at han dermed havde planlagt drabet.

Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, forsøgte efterfølgende at så tvivl om, hvorvidt vidnet nødvendigvis ville have opdaget effekterne.

»Kiggede du bag ved dørene eller under bænkene, da du var dernede?« spurgte hun. Det afslog vidnet, og forsvareren afsluttede derefter afhøringen med at spørge, hvordan den tidligere frivillig opfattede Peter Madsen som menneske.

»Jeg opfattede ham som et meget usædvanligt menneske. En ener. Han var utrolig motiverende og engagerende at arbejde sammen med. Hans humør kunne svinge rigtig meget, men jeg har aldrig oplevet ham voldelig, for så ville jeg aldrig have fortsat med at arbejde for ham,« fortalte han.