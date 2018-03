Mistænkt indbrudstyv blev fældet af tabt gummisko

En 58-årig kvinde tog mandag morgen sagen i egen hånd, da hun opdagede en tyv i sit hjem i Randers.

Hun stod på sit badeværelse, da hun hørte larm, som viste sig at komme fra en mand i stuen. Her stod han med ryggen til og kiggede i hendes skuffer.

Kvinden råbte manden an, og det lykkedes hende at skubbe ham ud af bagdøren. Han gjorde ikke fysiske eller verbale udfald mod hende, og der blev umiddelbart ikke stjålet noget. Til gengæld mistede manden selv sin ene gummisko under tumulten.

Omkring 20 minutter senere blev en ny patrulje tilkaldt til samme sted, fordi en ung mand skabte uro.

Her traf politiet en 23-årig mand, der svarede til signalementet af indbrudstyven.

Desuden manglede han sin ene sko.

Manden blev sigtet for morgenens indbrud og skal fremstilles i grundlovsforhør senere på dagen.

Ifølge Østjyllands Politi har den 23-årige en fortid med lignende kriminalitet.