Politiet efterlyser to mænd mistænkt for organiseret indbrud: »De er blevet advaret«

Københavns Politi har mandag valgt at offentliggøre navne på og billeder af to mænd, der mistænkes for organiseret indbrud på Sjælland.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse, hvor man også kan se billederne af de to.

De mistænkte er den 28-årige Eric Andrew og den 26-årige Ali Marwan el-Jomaa.

Den 28-årige beskrives som 182 cm høj, almindelig af bygning og med afrikansk udseende. Den 26-årige bliver beskrevet som 184 cm høj, almindelig af bygning og med mellemøstligt udseende.

De to mænd færdes ifølge politiets oplysninger i Københavnsområdet og på vestegnen.

»Vi mistænker dem for omfattende organiseret indbrudskriminalitet. De er blevet advaret om, at hvis de ikke meldte sig selv, så ville de blive efterlyst offentlig – og det sker altså nu,« siger vicepolitiinspektør Knud Hvass.

Har du oplysninger om de to mænd, kan du kontakte Københavns Politi på tlf. 3314 1448.