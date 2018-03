Peter Madsens elskerinde: »Det var mig, der lagde hans hænder om min hals«

Peter Madsens veninde, der er indkaldt som andet vidne på retssagens sjette dag, lærte Madsen at kende efter en technofest i Rumlaboratoriet i 2015. Efterfølgende blev hun frivillig i laboratoriet, og de to indledte et seksuelt forhold.

Vidnet beskriver sig selv som seksuelt grænsesøgende men forklarer, at Peter Madsen aldrig sammen med hende har vist interesse for S/M (sadomasochistisk sex red.).

Liveblog: Vidne: Humoren var sort og morbid på Peter Madsens værksted

»Min opfattelse er, at han ikke er en specielt selvsikker mand. Jeg søgte noget helt andet, jeg søgte noget mere grænsesøgende, og Peter har aldrig været grænseoverskridende, med mindre jeg opfordrede til det,« sagde hun.

Veninden beskriver, at Peter Madsen tog hende med i flere københavnske swingerklubber, men at han ofte kun fungerede som "saftey line" (en person der sørger for den udøvende parts sikkerhed red.).

Anklager Jakob Buch-Jepsen spørger vidnet om hun og Madsen nogensinde har eksperimenteret med kvælningssex.

»Jeg placerede engang hans hånd på min hals, men det blev aldrig til noget. Det var mit indtryk, at Peter ikke havde den aggression i sig,« fortæller hun.

Hun forklarer, at hun er vidende om, at Peter Madsen sammen med en anden veninde havde talt om at lave en såkaldt "snuff-film" (dødsporno, red.) i ubåden. Men at mange af de korrespondancer, der var mellem de tre, var fantasier.

Hun forklarer, at Madsen altid har virket meget manisk på hende, særligt i forhold til sit arbejde, og at han altid har været meget ekstrem.

Peter Madsen sidder roligt ved siden af sin forsvarer og kigger skiftevis direkte på vidnet og ned i sine papirer. Igen i dag er en iklædt en sort blazer.

Det første vidne der blev afhørt, havde også haft et seksuelt forhold til Peter Madsen og fortalte en lignende historie om deres forhold. Ifølge hende søgte hun ligeledes noget grænsesøgende, og tog flere gange initiativ til voldsom sex. Det var dog heller ikke hendes indtryk, at det var noget Madsen var synderligt interesseret i.

Begge vidner fortalte, at de flere gange har talt med Peter Madsen om døden, og det første vidne fortalte også, at hun selv har læst nogle voldsomme tegneserier, og at de derfor havde talt om emnet.

Afhøringen af dagens tredje vidne fortsætter nu, og der er i alt planlagt afhøring af ni vidner i dag.