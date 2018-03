Fakta: Ni passager i omstridt bog kan fælde Jakob Scharf

Regeringen og PET ønsker nye regler for tavshedspligt for ansatte og tidligere ansatte i efterretningstjenesten.

Men lovforslaget lader vente på sig. Og det er udsat på ubestemt tid. Det skriver Justitsministeriet i en mail til DR Nyheder.

Københavns Politi har tidligere på måneden tiltalt tidligere PET-chef Jakob Scharf for at have brudt sin tavshedspligt for udtalelser i bogen "Syv år for PET". Bogen handler om Scharfs tid i PET.

Anklagemyndigheden ønsker ikke at gøre rede for, hvilke konkrete passager i bogen, der menes at udgøre et brud på Scharfs tavshedspligt.

Men tidligere har PET, der står bag politianmeldelsen, udpeget ni passager i bogen, som man finder kompromitterende.

Her følger et overblik over passagerne, der kan blive centrale i den kommende straffesag:

I bogens første kapitel beskriver Jakob Scharf, hvordan overvågningen af terrormistænkte i den såkaldte Glasvej-sag over en længere periode drænede PET for ressourcer.

Et andet sted i bogen røber den tidligere PET-chef, at han i september 2010 gav ordre om, at den sårede bombemand Lors Doukaev skulle likvideres, hvis han så ud til at ville forlade Ørstedsparken.

I en passage om jagten på terroristen David Headley beskrives det, hvordan PET-agenter overtalte en kvindelig studerende til at udlåne sin Nørrebro-lejlighed til Headley. Så kunne PET installere overvågning i boligen. I 2009 planlagde Headley et angreb på Jyllands-Posten. PET mener, at den passage afslører arbejdsmetoder og vil kunne identificere kvinden.

På side 100 i bogen beskrives et samarbejde med de kenyanske myndigheder. Det ønskede PET ikke offentliggjort.

I kapitlet "Operation Cyclone" udtaler Scharf, at "mens vi arbejder med folk i den pakistanske efterretningstjeneste, er der andre folk i den samme tjeneste, som aktivt sidder og udpeger Danmark som et terrormål".

I omtalen af sagen om Lors Doukaev kritiserer Jakob Scharf den belgiske efterretningstjeneste: "Det var ikke fordi, vi var imponerede over den belgiske tjeneste", siger han blandt andet.

PET bryder sig heller ikke om Scharfs åbenmundethed, hvad angår PET's praksis med at forsøge at udnytte personer, der planlægger at slutte sig til Islamisk Stat (IS).

I bogens 13. kapitel om hjemvendte syrienkrigere omtaler den tidligere PET-chef mistanken om, at tre mænd planlagde et angreb på danske soldater, der havde kæmpet i Afghanistan.

Jakob Scharf beskriver i et kapitel om attentatet på islamkritikeren Lars Hedegaard, hvordan PET forsøgte at hverve en 26-årig mand med kontakter i det ekstremistiske miljø.

Kilder: PET-advokat Henrik Nedergaard Thomsen samt oplysninger fra bogen "Syv år for PET".