Ny PET-tavshedspligt lader vente på sig

Nye regler for tavshedspligt for ansatte og tidligere ansatte i Politiets Efterretningstjeneste (PET) er udsat på ubestemt tid.

Det skriver Justitsministeriet i en mail til DR Nyheder.

Regeringen og PET ønsker nye regler på området på grund af bogen "Syv år for PET", der handler om tidligere PET-chef Jakob Scharfs tid i efterretningstjenesten.

- Justitsministeriet kan oplyse, at lovforslaget om ændring af reglerne for tavshedspligt ikke fremsættes i denne folketingssamling.

- Der er identificeret en række spørgsmål, som først skal besvares. Derfor er det endnu uklart, hvornår forslaget fremsættes, skriver ministeriet til DR Nyheder.

PET meldte i 2016 Jakob Scharf til politiet. Inden da var PET gået til domstolene for at få stoppet bogen.

Tidligere PET-chef om brud på tavshedspligten: Scharf er »den der er gået tættest på grænsen«

Tidligere i denne måned blev han tiltalt for groft at have brudt sin tavshedspligt.

I den forbindelse udtalte Scharf i en skriftlig kommentar til Ritzau, at han fortsat ikke kan få øje på, at han har gjort noget forkert.

- Med det pres, der har været i denne sag, har det hele tiden stået mig klart, at det nok var en sag, der i sidste ende ville ende i retten, sagde han.

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at Scharf i bogen deler oplysninger af væsentlig betydning for statens sikkerhed.

Oplysninger, som ifølge tiltalen skulle holdes hemmelige af hensyn til "forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser".

Den udlægning har Scharf svært ved at se.

- Som jeg tidligere har givet udtryk for, har jeg været meget opmærksom og påpasselig i forhold til at overholde min tavshedspligt i forbindelse med mine udtalelser til bogen, sagde Scharf tidligere på måneden.

I bogen beretter Scharf om en række konkrete terrorsager, som tidligere har været omtalt, og som har været for retten. Desuden fortæller han om samarbejdet med udenlandske efterretningstjenester.

Det undrer Politiforbundet, at det kan tage så lang tid at lave nye regler for tavshedspligt.

- Det burde være rimelig simpelt at lave nogle regler og retningslinjer for tavshedspligt i en efterretningstjeneste. Det burde ikke tage årevis at få lavet, siger Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet, til DR Nyheder.