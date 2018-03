Piger på 12 og 13 år bag påsat brand i indkøbscenter

Fredag måtte kunder i Asnæs Centret i Odsherred på Sjælland søge udenfor, da der opstod brand i indkøbscentret. En brand, som politiet efterfølgende efterforskede som påsat.

Branden var opstået på et toilet, og to unge piger har nu erkendt, at de stod bag. Det oplyser Henrik Jørgensen, vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, til TV Øst.

Pigerne på 12 og 13 år har ifølge vagtchefen fortalt, at de satte ild til toiletpapirsruller på det toilet, hvor branden begyndte.

Anmeldelsen tikkede ind til politiet kl. 17.47, og efter branden meldte enkelte personer sig ifølge TV Øst med ubehag som mulig følge af røgudviklingen. Ingen kom dog alvorligt skade.

Der er til gengæld sket materiel skade på toilettet, og der kan derfor blive tale om en erstatningssag.

»De kan ikke blive dømt for noget, når de ikke kan blive straffet. Men man kan godt være erstatningsansvarlig for en skade, man har forvoldt,« siger Henrik Jørgensen til TV Øst.

Fordi pigerne er så unge vil sagen blive overdraget til kommunens socialforvaltning. Pigernes forældre er også blevet underrettet.