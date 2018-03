Mand slagtede geder i sin lejlighed

En borger blev sent lørdag eftermiddag mødt af et usædvanligt syn i Kaas nordvest for Aalborg.

Således så personen en mand bære en ged ind i en lejlighed, hvilket virkede så mistænkeligt, at pågældende ringede til politiet.

En patrulje fra Nordjyllands Politi blev sendt til stedet.

Det viste sig, at lejlighedens beboer, en 40-årig mand fra Syrien, kort forinden patruljens ankomst havde halalslagtet to geder i lejligheden.

Således hang de døde geder nu i et rum i lejligheden, oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Den 40-årige mand blev sigtet for overtrædelse af dyreværnsloven samt bekendtgørelsen vedr. slagtning og aflivning af dyr.

Ifølge politikredsen er Fødevarestyrelsen blevet underrettet om sagen, og gederne er blevet beslaglagt og skal senere undersøges nærmere.

Tidligere på måneden var Nordjyllands Politi ligeledes til stede i en lejlighed i Aalborg, hvor en mand havde halalslagtet et får på badeværelset.

Også han blev sigtet for at have overtrådt en række bestemmelser.