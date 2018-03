Flere køer fundet døde på ubeboet ø

Politiet ser i øjeblikket nærmere på en anmeldelse af et antal døde køer, som er fundet på øen Dybsø.

Man har endnu ikke fastslået dødsårsagen, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til TV ØST.

Det skal ifølge politiet have været et vidne fra fastlandet, der opdagede køerne, sejlede over til øen for at se nærmere på sagen og derefter alarmerede politiet.

Anmelderen havde talt i alt 16 døde kreaturer, men politiet har ikke bekræftet antallet.

»Det er ikke noget, som vi har kørt udrykning til. De har ligget der længe, så vi er taget derud sammen med ejeren og en dyrlæge for at undersøge, om det er tale misrøgt eller naturlige årsager,« siger vagtchef Bo Georg Petersen til Tv Øst.

Der bor ikke nogen mennesker på Dybsø, hvor kreaturer og får går og holder græsset nede. Øen, der er en del af Dybsø Fjord vildtreservat, ligger mellem Karrebæksminde Bugt og Dybsø Fjord og har siden 1978 været fredet.