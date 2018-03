Fjerde dag i ubådssagen: Dødsporno, en flink mand og en »kærlig« psykopat på udkig efter skøre piger

Det var to forskellige portrætter, der blev tegnet af den blazerklædte Peter Madsen i retten fredag.

Mens en tidligere praktikant i Madsens raketprojekt, Rumlaboratoriet, beskrev ham som flink, rar, passioneret og empatisk, fortalte en veninde om den tiltaltes dødsfascination, og at han havde kaldt sig selv for en psykopat – omend en »kærlig« en af slagsen.

Veninden, som blev støttet af en bisidder under sit vidneudsagn, talte med stille og til tider skælvende stemme, da hun fortalte om sit venskab med raketbyggeren. Et venskab, som aldrig blev seksuelt, men som ikke desto mindre omfattede udvekslinger af ekstreme fantasier, også om døden.

Kvinden, som lærte Peter Madsen at kende gennem Rumlaboratoriet, hvor hun hjalp til, berettede, at Madsen blev »lidt manisk til sidst«. Hun talte senest med ham den 7. august, tre dage før han stævnede ud med Kim Wall på ubåden ”Nautilus”.

»Han ville gerne vide, hvordan han kunne finde nogle skøre piger,« fortalte veninden, som mente, at det netop var, hvad han havde fundet, da hun talte med ham sidst.

Mere og mere ekstremt

Hendes opfattelse var, at han ville have en trekant med dem, enten på værkstedet eller i ubåden. De to havde desuden talt om kvinder og død i to tilfælde.

»Oplevede du, at han tændte på det?« spurgte specialanklager Jakob Buch-Jepsen.

»Der var noget risikovillighed i det,« svarede hun og tilføjede, at det skulle være mere og mere ekstremt.

»Når han havde prøvet noget to gange, var det ikke spændende mere.«

Anklageren ville vide, om Madsen havde talt om, hvordan han kunne slå mennesker ihjel, og fik et bekræftende svar.

Dø af søvnmangel

Da vidnet begyndte at fortælle om en af de opfindelser, som Peter Madsen angiveligt havde udtænkt til formålet, så den tiltalte på hende med et lille skævt smil.

Veninden beskrev med knap hørlig stemme et stort rør, foret med lyserødt plys, som Madsen angiveligt forestillede sig at fylde med kattekillinger og nøgne kvinder og rulle rundt, så de ikke kunne sove og ville dø af søvnmangel.

Vidnet medgav, at hun også selv havde haft en dødsfascination, men sagde, at den ikke havde været på samme niveau som Peter Madsens, og at hun i den sidste tid var begyndt at trække sig fra ham, fordi forholdet ikke var godt for hende.

Hun fortalte, at Peter Madsen skulle have talt om dødsporno eller såkaldt snuff, hvor man filmer personer, der bliver dræbt. Der er tidligere blevet vist en video med, hvad politiet mener er en autentisk halsoverskæring, i retten. En video, som blev fundet på Peter Madsens computer.

Havde ikke set vandslange

Anklagemyndigheden mener, at Peter Madsen dræbte den svenske journalist Kim Wall ved enten at kvæle hende eller skære halsen over på hende. Forinden skal han have udsat hende for seksuel mishandling. Efterfølgende parterede han hende og smed hende over bord. Madsen nægter sig skyldig i drab, men erkender parteringen.

Han har tidligere sagt, at flere fra Rumlaboratoriet havde adgang til computeren, blandt dem veninden. Kvinden bekræftede, at Peter Madsen havde givet hende en harddisk med beskeden om, at det var en backup, men hun afviste at have brugt den, fordi hun havde sin egen computer.

Det samme gjorde den tidligere praktikant. Han havde gjort rent på båden adskillige gange, men havde aldrig set den grønne vandslange, som Peter Madsen hævder var en fast del af inventaret. Ej heller havde han set den orangeskaftede sav, som Madsen siger var med ombord, fordi der skulle bygges hylder til ”Nautilus”.

»Vi havde talt om det, men hvis man skal save i noget, er det upraktisk at gøre det i ubåden,« konstaterede den unge mand, mens Peter Madsen stirrede intenst på ham.

Dagens øvrige vidner var en ansat på fragtskibet ”Ternvag”, som Peter Madsen sejlede ganske tæt på og ifølge anklageskriftet udsatte for fare, samt en kvinde, som afgav forklaring for lukkede døre.

Der ventes dom i sagen den 25. april.