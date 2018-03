Politiet efterlyser formodet voldsmand - uddelte flere knytnæveslag under togtur

»Én på listen er til fare for Danmarks sikkerhed«. Sådan stod der i en omstridt annonce fra Dansk Folkeparti, som Højesteret nu har sagt god for.

Debatten om en Kattegat-bro er igen blusset op, efter at transportminister Ole Birk Olesen (LA) og dele af blå blok har genoplivet planerne. Finansministeren maner til besindighed.

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Folketingets har ifølge udenrigsministeren givet opbakning til, at Danmark giver et modsvar til Rusland efter giftangreb i Storbritannien.

Ifølge AFP har gidseltageren erklæret loyalitet over for terrorgruppen Islamisk Stat.

Nødhjælpsorganisationen er ikke i tvivl om, at samarbejdet med Medina må stoppe efter dom for narkokørsel.

En stribe journalister og chefredaktører blev dømt for at benytte sig af tys-tys-kilde. Også kilden blev dømt.

Politiet vil ikke løfte sløret for, hvorfor man er talstærkt til stede i Hvidovre.

En ældre mand er død, efter at han faldt ned i en sugebrønd i sit hjem.

Påkørslen førte til, at togdriften midlertidigt blev indstillet.

Voldsepisoden skete nærmere præcist den 4. marts i tidsrummet mellem 22.31 og 22.38 i S-tog linje C med kurs mod Frederikssund.

Derfor har politikredsen fredag valgt at offentliggøre overvågningsbilleder af den mistænkte gerningsmand.

Københavns Vestegns Politi har siden da efterforsket sagen, men har ikke haft held til at identificere den mistænkte voldsmand.

Det var, hvad en person blev udsat for under en togtur mod Frederikssund tilbage i begyndelsen af marts.

Personer, som kender identiteten på den efterlyste mand, opfordres til at kontakte Københavns Vestegns Politi.

Uanset tendenserne inden for boligindretning spiller grønne planter altid en rolle. Se her hvordan du kan lave din egen lille plante-udstilling.

Virginias flade flodlandskaber, tobaksplantager, historiske byer og store kirkegårde er ramme for både fortællingen om nationen Amerikas grundlæggelse, slaveriet, borgerkrigen og om nutidens USA.

