Peter Madsens veninde: Han ville gerne lave dødsporno og vide, hvordan han kunne finde nogle skøre piger

Hendes stemme var spæd og let skælvende, da hun med en bisidder ved sin side begyndte at fortælle om nogle af de samtaler, som hun havde haft med Peter Madsen.

Den unge kvinde, som har kendt Madsen i knap tre år og har været tilknyttet Rumlaboratoriet, fortalte, at hun aldrig havde haft et seksuelt forhold til den tiltalte, men sagde, at deres venskab havde været »bumlet« det seneste år før august 2017, og at hun havde været på vej ud af det.

Peter Madsens tidligere praktikant: »Jeg kan godt lide Peter og håbede, at der var sket en ulykke«

Hun oplevede en Peter Madsen, der blev mere og mere ekstrem. Anklagerne ville vide, om de to havde havde delt meget personlige emner, og hvorvidt de havde talt om døden. Begge dele svarede vidnet bekræftende til.

Hun mente dog ikke, at han havde tændt på det seksuelt, men mere at han var voldsomt risikovillig.

Ifølge kvinden havde Peter Madsen spurgt, hvordan han kunne finde »nogle skøre piger.«

Peter Madsen havde ikke fortalt, hvad han ville gøre ved pigerne, men hendes indtryk var, at det var lykkedes ham at finde nogle, og at det var planen, at han ville have en tre- eller firkant i dagene op til den 10. august, da Kim Wall tog ud at sejle med ham i ubåden Nautilus.

Anklageren ville vide, om Madsen havde talt om, hvordan han kunne slå mennesker ihjel.

»Ja,« svarede vidnet og tilføjede, at han havde udtænkt nogle opfindelser til formålet.

Dødsårsag, dødsårsag, dødsårsag: Det store slagsmål i ubådssagen

Mens Peter Madsen så på med et skævt smil, fortalte hun om en af disse imaginære opfindelser. Et stort rør foret med lyserødt plys, som man skulle fylde med kattekillinger og nøgne kvinder og rulle ganske langsomt rundt.

»Når han havde prøvet noget to gange, var det ikke spændende mere,« fortalte vidnet også om Madsen.

Vidnet bekræftede, at hun havde sendt ham et ekstremt billede og sagde, at hun havde gjort det for at få hans opmærksomhed, og at det havde virket.

Hun fortalte også, at han var fascineret af kropsvæsker, af en fantasi om at have ubeskyttet sex med en afrikansk sexarbejder og endelig skal han have talt om dødsporno eller såkaldt snuff.

»Hvad har han sagt om det?« ville anklageren vide.

»Det husker jeg ikke,« svarede kvinden.

Anklager Jakob Bech-Jepsen læste derefter højt fra hendes tidligere forklaring til politiet, hvor det lød, at Peter Madsen havde sagt »noget i stil med at "vi skal lave snuff".«

Vidnet bekræftede, at hun havde sagt det.

Peter Madsen skulle desuden have fortalt hende, at han var psykopat, og da hendes far var blevet truet af en mand, som ville skære arme og ben af ham, havde Madsen på et tidspunkt angiveligt spurgt:

»Hvordan kan jeg blive farligere end din psykopat« med henvisning til denne mand.

Efter kl. 13 er det forsvarerens tur til at udspørge vidnet.