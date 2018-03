Landsret har omstødt dom i sag om deling af sexvideo

En 20-årig mand fra Syddjurs er fredag idømt en bøde på 2500 kroner for at have delt en meget omtalt sexvideo.

Dermed har Vestre Landsret omstødt dommen fra Retten i Randers, hvor manden 5. februar blev idømt 30 dages betinget fængsel.

Forsvarer: Deling af sexvideo kan højst udløse bøde

- På baggrund af videoens slørede og dårlige kvalitet og efter en vurdering af videoen frifandt landsretten tiltalte for at have delt en video med børnepornografisk indhold, da det ikke var bevist, at tiltalte havde forsæt til, at de medvirkende var under 18 år, hedder det i dommen.

Overblik: Her er sagen om deling af sexvideo

Dermed godtager landsretten den tiltaltes egen forklaring.

Han sagde i retten, at han ikke kunne se af videoen, at de to medvirkende var under 18 år.

I straffelovens forstand er det kategoriseret som børneporno, hvis man deler materiale, hvor personer under 18 år har seksuelt samkvem.

Den tiltalte frifindes således for at have udbredt børnepornografisk materiale.

Overblik: Prøvesager om sexvideo har givet betingede domme

Landsretten dømmer ham i stedet for ved delingen af sexvideoen at have krænket blufærdigheden hos personerne på videoen og for uberettiget at have videregivet billeder vedrørende en andens private forhold.

Sagen er den første, der prøves ved landsretten.

Tidligere har der været ført otte sager i byretten, og de er alle endt med betingede domme på mellem 7 og 40 dages fængsel