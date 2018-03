Peter Madsens tidligere praktikant: »Jeg kan godt lide Peter og håbede, at der var sket en ulykke«

Dagens andet vidne i retssagen mod Peter Madsen var en tidligere praktikant på Rumlaboratoriet, som beskrev sin forhenværende chef som både venlig, passioneret og »spændende at lytte til.«

»Og også en mand, som kan komme op i det røde felt, men overskrifter om, at han var faret i flint og kom op at skændes med alle, det var ikke mit indtryk. Han kunne sagtens blive sur på situationen, hvis et eller andet ikke fungerede, men ikke så man følte, at det var personligt.«

Han opfattede ikke Peter Madsen som voldelig.

Den unge mand vurderede, at han var den sidste i ubåden Nautilus, inden Kim Wall tog ud at sejle i den med Peter Madsen den 10. august sidste år.

Han beskrev Peter Madsen som stresset i tiden op til, hvad der skulle have været en raketaffyring den 8. august. Den blev dog aflyst i sidste øjeblik, og Peter Madsen var ifølge vidnet frustreret over det ligesom alle andre.

Han huskede, at der manglede en sav fra værkstedet, som han afviste at have set i ubåden tidligere. Netop den sav erkender Peter Madsen, at han tog med på ubåden. Ifølge den tiltalte for at bruge den til nogle hylder, som han ville sætte op i ubåden.

»Er du bekendt med med planer om at lave hylder,« spurgte anklageren.

»Vi havde talt om det, men hvis man skal save i noget, er det upraktisk at gøre det i ubåden,« svarede vidnet.

Han blev også spurgt ind til, om han kunne huske den grønne vandslange, som er blevet fundet i båden. En vandslange, som Peter Madsen siger skulle bruges til rengøring. Vidnet, som rengjorde båden, ugen før sejladsen med Kim Wall, kunne ikke huske at have set den og vurderede, at han ville have brugt den til rengøringen, hvis den havde været der.

Anklager Jakob Buch-Jepsen bad vidnet om at forholde sig til Peter Madsens forklaring om, at et undertryk i ubåden betød, at Kim Wall blev låst inde i og døde af kulilteforgiftning. Først efter omkring 15 minutter fik Peter Madsen ifølge forklaringen adgang til båden.

»Jeg kan godt lide Peter og håbede, at der var sket en ulykke. Forklaringen om, at der skulle være skabt et undertryk kan sagtens lade sig gøre. Men hvordan man så kommer ind efterfølgende, kan jeg ikke se, for der er mig bekendt ikke ventiler, som man kan åbne udefra.«

Peter Madsen har tidligere fortalt, at han havde et åbent ægteskab og var seksuelt involveret med flere kvinder. Mange af dem havde ifølge Madsen ekstreme sadomasochistiske lyster, som han havde svært ved at opfylde.

Retten har fået fremvist animationsfilm med halshugninger og spidninger, ligesom rettens profëssionelle aktører også har set en autentisk film med en kvinde, der får halsen skåret over. Filmene er sammen med tekster om spidning og halshugning blevet fundet på Peter Madsens computer. Den autentiske film skal han have set, natten inden han mødtes med Kim Wall.

Peter Madsen afviser dog at have set animationsfilmene og har tidligere sagt, at også andre kan have haft adgang til hans computer.

Samtidig er det også kommet frem, at han har søgt på ordene halshugning og smerte i timerne op til ubådsturen med Kim Wall.

Fredag er fjerde dag i retssagen mod Peter Madsen, som er tiltalt for at have seksuelt mishandlet og efterfølgende dræbt og parteret den svenske journalist Kim Wall på ubåden Nautilus.

Drabet skal være sket i tidsrummet mellem kl. 22 den 10. august 2017 og kl. 10 den 11. august i dansk farvand.

Peter Madsen nægter sig skyldig i drab og seksuel mishandling og fastholder, at Kim Wall døde af kulilteforgiftning, da lugen til ubåden satte sig fast, mens Madsen befandt sig på dækket.

Han erkender at have parteret hendes lig, fordi det ifølge ham var den eneste måde at få hende ud af ubåden på.

Anklageren kræver Madsen idømt fængsel på livstid eller forvaring.

Der ventes dom i sagen den 25. april.