Overblik: Her har børn fået erstatning efter omsorgssvigt

Ti misbrugte børn har hver udsigt til 450.000 kroner, efter at Rebild Kommune har indgået forlig med dem.

I andre lignende sager om svigtede børn er det endt anderledes.

Tønder-sagen:

I 2014 udbetalte Tønder Kommune som den første i Danmark erstatning på 300.000 kroner til et misbrugt barn. Kommunen erkendte at have overhørt flere advarsler om problemer i familien.

Esbjerg-sagen:

Tre piger, som mellem 2007 og 2010 blev misbrugt af en kammerats far, sagsøgte Esbjerg Kommune for ikke at have grebet ind og forhindret overgrebene. De krævede hver især 50.000 kroner. Vestre Landsret og Højesteret har afgjort, at kommunen ikke er erstatningspligtig.

Slagelse-sagen:

I sommeren 2017 blev tre søstre, der i årene 1999-2005 blev misbrugt af faren i en plejefamilie, tilkendt hver 100.000 kroner i erstatning ved Østre Landsret. De havde krævet 300.000 kroner hver i godtgørelse.

Kilder: Jyllands-Posten, Ritzau.