Dødsårsag, dødsårsag, dødsårsag: Det store slagsmål i ubådssagen

En nat i august sidste år cyklede en ung mand desperat rundt på Refshaleøen ved København. Blandt lagerbygninger og værksteder ledte han efter sin kæreste, som han havde været sammen med i knap et år. Eller bare nogen, der kunne hjælpe ham med at finde hende. En håndfuld timer forinden havde hun forladt en privat fest, de sammen havde arrangeret. For at tage med ud i en ubåd og for at interviewe en semikendt ubådskaptajn og raketmager om hans rumkapløb. Nu var hun væk.

Den unge mand mødte en kvinde. Hun viste sig at være hustru til ubådskaptajnen. En mand, som, skulle det vise sig, i de selv samme natte- og morgentimer parterede mandens kæreste og smed hendes kropsdele over bord.

Kvinden råbte ad den unge mand. Han skulle stoppe med at tale om ubåden og hendes mand. Men han insisterede. Hun var hans eneste forbindelse til ubådskaptajnen og til at finde ud af, hvor hans kæreste var. Hun kunne ikke hjælpe ham. Dagen efter trådte ubådskaptajnen igen i land. Det gjorde kæresten aldrig.

Anklageskriftet Peter Madsen er tiltalt for seks forhold:

Manddrab, usømmelig omgang med lig, andet seksuelt forhold end samleje af særlig farlig karakter samt tre forhold om sikkerhed til søs.

Desuden skal Peter Madsen, hvis han kendes skyldig, betale erstatning til Kim Walls pårørende og til Søfartsstyrelsen.

Obduktionsrapporten viser, at Kim Wall, før eller efter at døden indtraf, er blevet stukket og snittet talrige gange i bl.a. halsen, maven og skridtet.

Anklagemyndigheden går efter at få Peter Madsen idømt livstid eller subsidiær forvaring.

Sådan lød fortællingen, da kæresten til den afdøde svenske journalist Kim Wall torsdag vidnede i sagen mod Peter Madsen. Anklagemyndigheden mener, at Peter Madsen slog Kim Wall ihjel om bord på sin ubåd i august 2017.

Under afhøringen af den unge mand havde mere end en håndfuld unge pårørende taget plads blandt de tilhørende. Nogle af dem holdt i hånden. De var tydeligt påvirkede at situationen.

Peter Madsen så kun et sted hen, og det var ned i bordet. Hans forsvarer havde ingen spørgsmål til den unge mand.

Usikre konklusioner

Forinden, hele formiddagen, havde anklager og forsvarer stillet spørgsmål til en retsmediciner. Spørgsmålene gik på de forskellige stik, snit og mærker, som var fundet på samtlige Kim Walls kropsdele, efter at politiet fik dem ind en efter en.

Anklager ledte efter motiv i Peter Madsens seksualitet: Viste skræmmende videoer i retten

Det er centralt for sagen, at det ikke er lykkedes ved retsmedicinsk undersøgelse at fastslå, hvordan Kim Wall døde. Dog står det i obduktionsrapporten, at døden kan være indtruffet som følge af halsoverskæring eller kvælning. De – med retsmedicinerens ord – usikre konklusioner, står i rapporten, fordi der på ligets hals er fundet et langt snit fra under hagen og bagud, ligesom der er konstateret akut luftoverfyldning i Kim Walls lunger. Men det står fast, at dødsårsagen ikke med sikkerhed kan fastslås, blandt andet fordi ligdelene havde ligget længe i saltvand, inden de blev fundet og undersøgt.

»Ikke sandsynligt«

Peter Madsens forklaring på, hvordan Kim Wall døde, går hverken på halsoverskæring eller kvælning. Han har forklaret, at journalisten døde i en ulykke, fordi der blev frigivet udstødningsgasser i ubåden, mens Kim Wall var i den, og han var oven på den. Det er der imidlertid intet, der peger på i obduktionsrapporten, forklarede retsmedicineren.

Men betyder det, at man helt kan udelukke, at Kim Wall døde af udstødningsgasser, ville forsvarer Betina Hald Engmark vide. Og det betyder det ikke. Retsmedicineren kunne ikke sige med sikkerhed, at Kim Wall ikke døde af udstødningsgasser.

Anklageren gjorde til gengæld opmærksom på, at eksperter fra Teknologisk Institut har vurderet, at der ved det scenarie, som Peter Madsen har givet som forklaring på Kim Walls død, i løbet af få minutter ville blive mere end 100 grader varmt i ubåden. Til det sagde retsmedicineren, at sådan en situation normalvis ville betyde varmeskader på eller i liget. Heller ikke sådanne skader havde man fundet.

Peter Madsens tidligere praktikant: »Han var i en tilstand, jeg aldrig har set h

Peter Madsen har forklaret, at han først parterede og stak i Kim Walls lig, syv timer efter at hun døde. Spurgt til det, forklarede retsmedicineren, at flere stik og mærker på liget var blevet påført før eller omkring dødens indtræden – ikke flere timer efter. Dermed er den del af Madsens forklaring ikke sandsynlig, sagde hun.

Spørgsmålene til retsmedicineren blev stillet over flere timer, og det var svært for flere at holde koncentrationen. Tilsyneladende også for Peter Madsen, som gentagne gange og i flere minutter sad med hovedet hængende ned og øjne lukkede. Først da hans forsvarer, som sad ved siden af ham, højlydt brød ind i anklageren og retsmedicinerens talestrømme, så han op.

I løbet af dagen blev også andre vidner ført. Et besætningsmedlem på båden, som fragtede Peter Madsen i land, en radiooperatør og en læge fra redningshelikopteren, som var med i aktionen, og en praktikant, som havde været i Raket-Madsens Rumlaboratorium gennem flere år. Han forklarede bl.a., at Peter Madsen havde virket opgivende og uden gnist i dagene inden Kim Walls forsvinden. Sandsynligvis, mente praktikanten, fordi deres raketklub netop havde meldt afbud til en opsendelse, som de havde arbejdet med længe.