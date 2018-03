To politifolk fik gave af rigmand - dømt for bestikkelse

To erfarne politifolk fra Nordsjælland blev torsdag af Østre Landsret fundet skyldige i uberettiget at have modtaget gaver fra Karsten Ree.

Straffen er 20 dages betinget fængsel til hver for at have overtrådt straffelovens bestemmelse om at modtage bestikkelse.

Landsretten er nået til det modsatte resultat af byretten i Helsingør, som i september sidste år frifandt begge mænd, der er 57 og 64 år.

Politifolkene har været suspenderet under sagen, og de risikerer nu at blive smidt ud af ordensmagten.

Sagen handler om, at mændene i 2015 tog på rejse til Zanzibar og til en safaricamp i Kenya. En del af udgifterne blev betalt af rigmanden Karsten Ree. Gaven havde en værdi af cirka 26.000 kroner, mener anklagemyndigheden.

Ham havde de forinden stødt på i forbindelse med deres arbejde. En sag om menneskehandel mod Karsten Ree blev opgivet, men kort efter mødtes de med Ree, de blev venner og derefter gik turen til Afrika.

De to mænd gav ikke rigmanden nogle fordele på grund af gaverne, understreger retsformand, landsdommer Kåre Mønsted, ved domsafsigelsen. Karsten Ree fik altså ingen modydelse, og i øvrigt har de to ikke handlet pligtstridigt.

- Men det var helt klart egnet til at svække befolkningens tillid til en offentlig myndighed, siger han.

To hensyn ligger bag paragraffen om bestikkelse i straffeloven. Dels skal myndigheder ikke kunne købes til usaglige afgørelser. Og dels er der hensynet til folks tillid.

Det er kun det sidste, der er på spil i den nordsjællandske sag, mener de tre landsdommere og tre domsmænd. De lægger også vægt på politifolkenes optræden.

- Jeres ageren viste, at det var noget, der ikke tålte dagens lys, siger landsdommer Kåre Mønsted. I øvrigt er landsretten helt på det rene med, at de tre mænd var blevet private venner. Og offentligt ansatte må gerne modtage små gaver af bekendte.

- Hvis han havde givet jer en gave til en fødselsdag, havde der ikke været noget problem, siger retsformanden.

Mændenes familier og bekendte fyldte bænkene i retslokalet. På forreste række sad i øvrigt også Karsten Ree.

Begge de dømtes forsvarere, advokat Marin Cumberland og advokat Stine Gry Johannessen, siger, at de overvejer at søge om at få sagen videre til Højesteret. Det kræver dog en tilladelse af Procesbevillingsnævnet.