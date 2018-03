Første vidne i ubådssagen: »Peter Madsen virkede ikke rystet, da vi reddede ham op af vandet«

Det første vidne, der blev indkaldt på retssagens tredje dag, skulle afgive forklaring om den redningsaktion, der fandt sted den 22. august på Øresund.

Vidnet var om bord på den båd, der først lokaliserede Peter Madsen og ubåden Nautilus til søs, og deltog således i redningsaktionen sammen med tre andre personer, der ligeledes var om bord på båden. Peter Madsen blev reddet op i vidnets båd, da Nautilus var i færd med at synke.

»Han virkede som om, han var den mindst rystede af os alle sammen. Det virkede som om, han gik ind i sig selv og var meget fokuseret,« fortalte vidnet M i Københavns Byret.

Vidnet forklarede, at han tilbød Peter Madsen en telefon, da de havde fået ham op af vandet, og at han fandt det påfaldende, at Madsen ikke tog imod den, men derimod forklarede, at der var nogle, han skulle tale med, inden han ville ringe til sine pårørende.

Peter Madsen fortalte bådens besætning, der oprindeligt havde kurs mod Stevns Klint, at han havde sat den kvindelige journalist, han havde haft om bord, af på Refshaleøen aftenen forinden. Ifølge vidnet kom svaret meget prompte og virkede indøvet.

»Han sagde flere gange, at han havde brug for lige at sidde for sig selv. Han blev tilbudt en bitter, og da han tog imod den, rystede han lidt på hænderne. Men ellers virkede han ikke rystet,« forklarede vidnet.

Anklager Jakob Buch-Jepsen spurgte ind til, om Madsen virkede påvirket af, at han lige havde parteret en kvinde. Hertil protesterede Peter Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark. Hun spurgte vidnet om han kendte Peter Madsen. Det gjorde vidnet ikke.

»Så kan jeg udlede, at du ikke ved, hvordan min klient ser ud i sådanne pressede situationer,« sagde hun skarpt.

Torsdag er den første dag med vidneforklaringer, og foruden det første vidne, der var til stede under redningsaktionen, skal en retsmediciner og flere personer fra Peter Madsens omgangskreds afhøres.

Peter Madsen er tiltalt for at have dræbt den svenske journalist Kim Wall om bord på ubåden Nautilus i tidsrummet mellem kl. 22 den 10. august 2017 og kl. 10 den 11. august i dansk farvand.

Der ventes dom i sagen i slutningen af april.