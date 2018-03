Tredje dag i retssagen mod Peter Madsen, der er tiltalt for drabet på den svenske journalist Kim Wall, bliver vigtig. Det vurderer Jyllands-Postens retsreporter Michael Thykier.

Torsdag skal retsmedicineren nemlig give sit bud på, hvad Kim Wall kan være død af ud fra skadernes på hendes krop.

»Det er vigtigt, fordi anklagemyndigheden har skrevet i anklageskriftet, at et eventuelt drab kunne være sket ved kvælning eller halsoverskæring. Peter Madsen siger, at hun er død af nogle giftstoffer, som slap ud i ubåden. Og det er interessant at høre fra retsmedicineren, hvilken af de forklaringer der er mest sandsynlig,« siger Michael Thykier.

Anklager ledte efter motiv i Peter Madsens seksualitet: Viste skræmmende videoer i retten

Torsdag bliver den første dag med vidneforklaringer. Ud over en række eksperter, vil man også høre fra en lang rækker personer fra Peter Madsens omgangskreds.

Peter Madsen er tiltalt for at have dræbt den 30-årige svenske journalist Kim Wall om bord på ubåden Nautilus. Drabet skal være sket i tidsrummet mellem kl. 22 den 10. august 2017 og kl. 10 den 11. august i dansk farvand.

Ifølge Madsen slap udstødningsgasser ind i ubåden, mens han befandt sig på dækket og ikke kunne åbne lugen pga. undertryk. Journalisten døde således af kulilteforgiftning. Efterfølgende parterede han hende og smed hende over bord.

Forsvareren spurgte ind til Peter Madsens mange erotiske forhold

Men anklagemyndigheden mener, at Kim Walls død var planlagt og forberedt. At Peter Madsen kvalte eller skar halsen over på hende, selv om man ikke har kunnet fastslå den eksakte dødsårsag. Og at han før drabet mishandlede den 30-årige seksuelt, bl.a. med stik i underlivet.

Anklageren kræver Madsen idømt fængsel på livstid eller forvaring.

Der ventes dom i sagen i slutningen af april.