Otte mænd er fængslet efter knivstikkeri i Nordsjælland

To mænd blev tirsdag aften såret af knivstik under et sammenstød i Humlebæk Centeret nord for København.

Efterfølgende anholdt politiet i alt 11 personer, og onsdag eftermiddag blev otte mænd i alderen 21 til 26 år fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Helsingør.

De er alle sigtet for vold og drabsforsøg, og de blev varetægtsfængslet i foreløbig fire uger.

Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Ofrene for knivstikkene var to mænd på 26 og 57 år. Den ene brækkede hånden og fik et sår i ryggen, mens den anden fik to knivstik i brystet.

Tirsdag mente politiet, at også en 27-årig mand, der kom lettere til skade, var offer i sagen. Men det har siden vist sig, at han formentlig var en af gerningsmændene.

Selv om flere af de anholdte og fængslede er kendte i bandesammenhæng, tyder intet ifølge politiet på, at der var tale om en banderelateret konflikt.

Tirsdag aften beskrev politiet sammenstødet som "en lokal uenighed".

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, så offentligheden er indtil videre afskåret fra at få oplyst, hvad de otte har forklaret, og hvorfor politiet mener, at de var indblandet.

Det har heller ikke været muligt at få oplyst, hvordan de otte stiller sig til sigtelserne, eller om de har kæret afgørelsen om varetægtsfængsling til landsretten.