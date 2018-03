Forsvareren spurgte ind til Peter Madsens mange erotiske forhold

Efter at retten havde været vidne til nogle af de makabre film og tekster, som var blevet fundet på Peter Madsens harddisk, spurgte forsvarer Betina Hald Engmark ind til nogle af de mange mennesker, som havde deres gang på Madsens Rumlaboratoriet på Refshaleøen.

Mennesker, som ifølge Madsen alle havde adgang til den computer, hvorpå bl.a. animationsfilm af halshugninger og spidninger blev fundet.

Blandt dem var nogle af de kvinder, som Peter Madsen havde erotiske forhold til, men også flere af praktikanterne.

Peter Madsen har afvist at kende til nogle af de film, som blev vist i retten og har påpeget, at harddisken lå frit fremme i Rumlaboratoriet og blev brugt af flere. Blandt dem en kvinde, som Peter Madsen kaldte »ekstremt seksuel.«

Han har samtidig afvist, at sådanne film skulle gøre ham seksuelt opstemt.

Den tiltalte blev gift i 2010, men havde ifølge eget udsagn et åbent forhold, og over årene havde han flere erotiske relationer. Ifølge Madsen var forholdet til den pågældende kvinde kun af mere teoretisk seksuel karakter, hvor de talte om sex, og hun sendte ham adskillige voldsomme billeder.

Bl.a. sendte hun ham et billede af en økse og en kvindes underliv, ligesom hun skal have fortalt ham, at hun ønskede at blive fundet som lig i Utterslev Mose.

En anden kvinde havde sadomasochistiske lyster, som han ikke kunne leve op til, hvorfor forholdet aldrig blev mere alvorligt, fortalte han. Og en tredje kvinde havde angiveligt præferencer, som gik endnu mere i den retning. Den 4. august sendte han hende en sms, hvor han omtalte spidning og en hobbykniv. Ifølge Peter Madsen skete det, fordi hun havde bedt ham om at blive skræmt.

Peter Madsen understregede, at han helst ville være den kedelige i den slags forhold.

Adskillige navne på både elskerinder, praktikaner og samarbejdspartnere blev nævnt, og dommeren måtte flere gange bede om, at Peter Madsen begrænsede sine svar og holdt sig til navne på personer, som senere skal vidne i sagen.

Peter Madsen er tiltalt for at have dræbt den 30-årige svenske journalist Kim Wall ombord på ubåden Nautilus.

Ifølge Madsen slap udstødningsgasser ind i ubåden, mens han befandt sig på dækket og ikke kunne åbne lugen pga. undertryk. Journalisten døde således af kulilteforgiftning. Efterfølgende parterede han hende og smed hende over bord.

Men anklagemyndigheden mener, at Kim Walls død var planlagt og forberedt. At Peter Madsen kvalte eller skar halsen over på hende, selv om man ikke har kunnet fastslå den eksakte dødsårsag. Og at han før drabet mishandlede den 30-årige seksuelt, bl.a. med stik i underlivet.

Drabet skal være sket i tidsrummet mellem kl. 22 den 10. august 2017 og kl. 10 den 11. august i dansk farvand.

Anklageren kræver Madsen idømt fængsel på livstid eller forvaring.

Der ventes dom i sagen i slutningen af april.