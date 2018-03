Peter Madsen: »Der er et mønster af farlige bemandede eksperimenter, som leder op til den her ulykke«

Efter en formiddag, hvor anklager Jakob Buch-Jepsen spurgte ind til detaljerne omkring parteringen af Kim Wall, var det onsdag eftermiddag blevet forsvarer Betina Hald Engmarks tur til at stille spørgsmål til Peter Madsen.

Hun indledte med det omfattende spørgsmål: »Hvem er Peter Madsen,« hvorefter han begyndte at fortælle om sin interesse for raketter og ubåde.

Han har, siden han var seks år gammel, brændt for raketter og uddannet sig derefter, lød det. Forsvareren spurgte derefter indtil Madsens raketprojekt Copenhagen Suborbital, som han i 2008 startede sammen med partneren Kristian von Bengtson.

Ubådssagen: Anklager viste henrettelsesvideoer i retten

Peter Madsen var tidligere også begyndt at bygge ubåde, og i 2008 havde han netop søsat ubåden Nautilus, pengene til både raketprojektet og ubådene kom bl.a. fra kommercielle ubådsture.

»Jeg har haft mindst 2-300 kvindelige gæster og 6-800 mænd med, og der er aldrig nogensinde blevet krummet et hår på nogens hoved i den forbindelse,« sagde han.

I 2014 var Copenhagen Suborbitals (CS) så plaget af interne stridigheder, at foreningens medlemmer besluttede at oprette en selvstændig forening, som alene skulle tage sig af vedligeholdelsen af "Nautilus". Peter Madsen fortalte i retten, at han blev presset ud af foreningen.

Det har tidligere været skrevet, at Peter Madsen blev æresmedlem i den nye forening UC3 Nautilus, og alt var godt, lige indtil der blev strid om ejerskabet af ubåden. Foreningens medlemmer var overbevist om, at "Nautilus" tilhørte dem, mens Peter Madsen mente, at han var den retmæssige ejer.

Efter to måneders tovtrækkeri valgte foreningen i marts 2015 at opgive og overdrage båden til Peter Madsen, som nu stod i spidsen for Rumlaboratoriet, der eksperimenterede med raketaffyringer.

»Jeg kan godt se, at det måske var et spørgsmål om tid, før et eller andet af de eksperimenter, jeg lavede, gik galt,« sagde Peter Madsen om nogle af de bemandede eksperimenter.

Han tilføjede:

»Det der er vigtigt i forhold til sagen, er at hvis man tager vidvinkelbrillerne på, er der et mønster af farlige bemandede eksperimenter, som leder op til den her ulykke.«

Peter Madsen i 2015: »Der hviler en forbandelse over Nautilus. Den forbandelse er mig«

Peter Madsen er tiltalt for at have dræbt den 30-årige svenske journalist Kim Wall ombord på ubåden Nautilus.

Ifølge Madsen slap udstødningsgasser ind i ubåden, mens han befandt sig på dækket og ikke kunne åbne lugen pga. undertryk. Journalisten døde således af kulilteforgiftning. Efterfølgende parterede han hende og smed hende over bord.

Men anklagemyndigheden mener, at Kim Walls død var planlagt og forberedt. At Peter Madsen kvalte eller skar halsen over på hende, selv om man ikke har kunnet fastslå den eksakte dødsårsag. Og at han før drabet mishandlede den 30-årige.

Drabet skal være sket i tidsrummet mellem kl. 22 den 10. august 2017 og kl. 10 den 11. august i dansk farvand.

Anklageren kræver Madsen idømt fængsel på livstid eller forvaring.

Der ventes dom i sagen i slutningen af april.