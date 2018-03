Spøgelsesbilist i lastbil lavede U-vending på motorvej

Østjyllands Politi måtte natten til onsdag rykke ud på Nordjyske Motorvej, hvor en lastbilchauffør var kommet alvorligt på afveje.

Politiet havde kl. 00.30 modtaget en anmeldelse fra en borger, der havde bemærket lastbilen køre mod syd i det nordgående spor omkring Randers.

Tilsyneladende opdagede den 52-årige chauffør sin fejl, for han kørte med havariblinket tændt frem til Randers Syd, hvor han foretog en U-vending i tilkørslen.

Det var her, patruljen fik fat i manden, der forklarede, at hans GPS havde ledt ham på afveje, og han i øvrigt godt var klar over, at handlingen ikke var så smart.

»Da han er rumænsk statsborger, fik han en straksbøde for sin forseelse,« oplyser Østjyllands Politi onsdag.