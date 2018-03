Ubådssagen: Anklager viste henrettelsesvideoer i retten

I Københavns Byret har anklagere Jakob Buch-Jepsen vist to meget voldsomme videoer, som politiet har fundet på Peter Madsens harddisk.

I den ene film ses en animeret, nøgen kvinde få skåret halsen af en mand, som står bag hende. Den video bliver også vist til de tilhørende.

Efterfølgende siger Peter Madsen, at han ikke kan genkende filmen, og at han ikke husker at have gemt eller set den.

»Kan du se, at det virker påfaldende, at du har sådan en video, når du står tiltalt for at have dræbt Kim Wall, muligt ved halsoverskæring?« spørger anklageren.

»Der er mange ting, som i alle mulige situationer kunne ses som påfaldende,« svarer Peter Madsen.

Han nægter at videoer, som den viste, skulle ophidse ham på nogen måde.

Anklageren viser herefter en autentisk video, hvor en pige får skåret halsen over. Videoen bliver ikke vist for de tilhørende, men den meget voldsomme lyd blev afspillet.

Peter Madsen siger, at han ikke har set videoen. Og at bare det at høre lyden berører ham meget.

Anklageren gør opmærksom på, at det fremgår af politiets efterforskning, at der fra Peter Madsens telefon, aftenen inden turen med Kim Wall, blev søgt på ord, der har med halsoverskæring af en kvinde at gøre.

Anklageren har flere gange spurgt Peter Madsen om, hvorfor han har den slags videoer på sin harddisk, og om han var inspireret af dem, da han efter anklagemyndighedens opfattelse dræbte Kim Wall. Det nægter Peter Madsen gang på gang, ligesom han helt afviser overhovedet at have dræbt Kim Wall.

Peter Madsen protesterede kraftigt over, at videoen overhovedet blev vist. Men det var der givet tilladelse til fra retten, hvilket Madsens egen forsvarer, Betina Hald Engmark, også måtte gøre opmærksom på.

Retsdagen i dag fortsætter med afhøring af Peter Madsen. Sagen forventes afsluttet sidst i april.