Fakta: Ulovlige gifte har kostet mindst 53 fugle livet

En havørn blev 7. januar fundet død på en mark nær Juelsminde i Østjylland.

Den har formentlig spist et kadaver, der var forgiftet med den ulovlige nervegift carbofuran.

Det er ikke første gang, at ulovlige gifte tager livet af fugle i den danske natur.

Her kan du se en oversigt over fugle i den danske natur, som er omkommet efter at have indtaget ulovlige gifte.

Fra 2008 til 2018 har der været 25 sager med mindst 53 fugle, der er døde efter at have indtaget ulovlige gifte.

Det kan eksempelvis være gifte som carbofuran og parathion.

De døde fugle fordeler sig således:

Rød glente: 11 døde fugle.

Havørn: 9 døde fugle.

Musvåge: 8 døde fugle.

Tårnfalk: 6 døde fugle.

Fjeldvåge: 1 død fugl.

Kongeørn: 1 død fugl.

Sølvmåge: 9 døde fugle.

Hættemåge: 5 døde fugle.

Gråand: 3 døde fugle.

Ifølge biolog Knud Flensted viser tallene kun toppen af isbjerget, da mange døde rovfugle ikke bliver fundet eller sendt videre til undersøgelse.

Han opfordrer alle, der finder døde rovfugle, til at tage foto og/eller video og kontakte Dansk Ornitologisk Forening, politiet og Miljøstyrelsen.

Kilde: Dansk Ornitologisk Forening.