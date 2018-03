Politiet har anholdt flere i aktioner på Pusher Street - mødte voldsom modstand

Københavns Politi slog tirsdag til på Pusher Street på Christiania, hvor i alt syv personer blev anholdt.

»Under flere af anholdelserne mødte politiet voldsom modstand,« oplyser politiet onsdag.

Der blev bl.a. beslaglagt 3 kg hash, 950 joints og 2,7 kg skunk samt en såkaldt totenschlæger - et håndvåben, der folder sig ud, når man svinger det.

En person vil blive fremstillet i Dommervagten ifm aktionerne i Pusherstreet #anklager #politidk https://t.co/XtWwfhlK68— Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) March 21, 2018

Der blev også foretaget en aktion i Nørrebroparken mod organiseret hashhandel. Her blev yderligere en mand anholdt.

Både han og en af de anholdte fra Pusher Street vil blive fremstillet i dommervagten senere onsdag.

Politiets aktioner finder jævnligt sted. Så sent som fredag blev omkring 40 salgsboder blev revet ned og kørt væk af politiet.

Desuden fandt betjentene et lager med 3,5 kilo hash, 800 gram skunk og 300 joints. Dagen før havde man anholdt tre personer og fået varetægtsfængslet to af dem.

Politiet er tidligere blevet mødt med vold ved aktionerne. I januar blev en betjent skubbet ned af en trappe, mens en anden fik peberspray i hovedet.

»I den seneste måneds tid har vi oplevet en stigende tendens til, at personer, vi mistænker for hashhandel på Christiania, gør voldsom modstand og tager de her midler i brug, når vi vil anholde dem,« lød det dengang fra politikommissær Simon Hansen fra Københavns Politi.