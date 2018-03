Retsmødet med Peter Madsen forsinket: Madsen talte med forsvareren

Retsmødet skulle være begyndt kl. 9.30, og Peter Madsen blev da også ført ind i retslokalet på dette tidspunkt.

Men den presset udseende tiltalte blev ført igennem lokalet, forbi tilhørerne og ind i et andet lokale med sin forsvarer Betina Hald Engmark.

Kl. 9.52 kom han dog ind i retslokalet igen.

Peter Madsen er tiltalt for drab på den 30-årige Kim Wall.

Han har forklaret, at den svenske journalist Kim Wall døde, da et undertryk betød, at hun blev fanget i ubåden, mens han befandt sig på dækket.

Ifølge Madsen slap udstødningsgasser ind i ubåden, og journalisten døde således af kulilteforgiftning. Efterfølgende parterede han hende og smed hende over bord.

Men anklagemyndigehden mener, at Kim Walls død var planlagt og forberedt. At Peter Madsen kvalte eller skar halsen over på hende, selv om man ikke har kunnet fastslå den eksakte dødsårsag. Og at han før drabet mishandlede den 30-årige.

Drabet skal være sket i tidsrummet mellem kl. 22 den 10. august 2017 og kl. 10 den 11. august i dansk farvand.

Retslægerådet har på baggrund af en mentalundersøgelse, som betegner Peter Madsen som »svært afvigende med primært narcissistiske og psykopatiske træk«, fastslået, at han fremstår som yderst utroværdig og patologisk løgnagtig. Rådet konkluderer, at han ikke var sindssyg på gerningstidspunktet, og at han derfor er strafegnet. Men man vurderer ham samtidig som så, at forvaring på ubestemt tid kan være påkrævet for at undgå ny kriminalitet.

Anklageren kræver Madsen idømt fængsel på livstid eller forvaring.

Der ventes dom i sagen i slutningen af april.