Tre er kommet til skade ved knivstikkeri i Humlebæk

Fremgang for erhvervsskolerne:

Udenrigsministerium i Moskva afviser eksistens af våbenprogram, mens kemiker siger, at han var ansat i 27 år.

Tidligere rådgiver for Bill Clinton advarer mod den teknologiske udviklings skyggesider.

Eksperter dumper en teknisk beregningsmetode, der pyntede på Femern-projektets økonomi forud for en vigtig politisk afgørelse i 2016. Femern-ledelsen afviser kritikken. Finans

Efter henvendelser fra borgere og af frygt for forurening skal borgerne i Grindsted muligvis undersøges.

I alt 128 trafikanter kørte for stærk.

En 35-årig mand og hans to børn på tre og fem år er fundet døde.

Hvad der skete i butikscentret, er der endnu ikke oplysninger om. Politiet arbejder tirsdag aften på stedet for at klarlægge hændelsesforløbet.

Der er tale om to mænd midt i 20'erne og en mand, der er sidst i 50'erne, oplyser Nordsjællands Politi på det sociale medie Twitter.

Tre mænd fra Helsingørområdet er tirsdag aften kommet til skade ved et knivstikkeri i butikscentret Humlebæk Centret, der ligger ved Humlebæk Station nord for København.

Politiet har anholdt 10 personer efter knivstikkeri tirsdag aften i butikscenter i Humlebæk nord for København.

Der er stor forskel på, hvad de samme grill bliver solgt til på tværs af butikkerne. Du sparer i gennemsnit 29 procent ved at holde øje.

Facebook er et demokratisk problem. Politikere skal til at bruge det med meget stor omtanke, mener ekspert.

Vestkysten af Florida slapper helt af og byder på farveglade byer, hvide sandstrande og smukke solnedgange over Den Mexicanske Golf.

