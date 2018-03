Ligger i top fem i Europa: Danmark varetægtsfængsler til en fjerdeplads

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Fremgang for erhvervsskolerne:

Udenrigsministerium i Moskva afviser eksistens af våbenprogram, mens kemiker siger, at han var ansat i 27 år.

Tidligere rådgiver for Bill Clinton advarer mod den teknologiske udviklings skyggesider.

Eksperter dumper en teknisk beregningsmetode, der pyntede på Femern-projektets økonomi forud for en vigtig politisk afgørelse i 2016. Femern-ledelsen afviser kritikken. Finans

Efter henvendelser fra borgere og af frygt for forurening skal borgerne i Grindsted muligvis undersøges.

Det skyldes dog i stor grad vores godt bemandede fængsler, der derfor kræver flere lønninger. På listen over de dyreste fængsler er Danmark blevet overgået af Sverige, Norge, Holland og Luxembourg.

Fra 2015 til 2016 steg det samlede antal af indsatte med 5,5 pct. Det betyder, at vi på den liste ligger på en femteplads kun overhalet af Bulgarien, Tyrkiet, Tjekkiet og Serbien.

Ifølge en pressemeddelelse, som Europarådet har lavet i forbindelse med rapporten, kan man også se, at det ikke kun er på varetægtsfængslinger, vi er med på toppen.

»Der er nogen ret vide bestemmelser i forhold til at kunne blive varetægtsfængslet. Der er rigtig mange kriminalitetstyper, hvor det bliver legitimt, at der sker en varetægtsfængsling,« siger hun til Altinget.

En ny rapport fra Europarådet, der sammenligner tal fra alle medlemslande - med undtagelse af Rusland og Ukraine - har vist, at Danmark indtager en fjerdeplads på listen over de lande, der har den største del af de indsatte i varetægsfængsling.

Mere end hver tredje varetægtsfængslet i Danmark venter stadig på at få sin dom.

Mangel på arbejdskraft øger behovet for bl.a. at videreuddanne ledige magistre.

Østrigs hovedstad løber med titlen som årets bedste by.

Facebook er et demokratisk problem. Politikere skal til at bruge det med meget stor omtanke, mener ekspert.

Der er stor forskel på, hvad de samme grill bliver solgt til på tværs af butikkerne. Du sparer i gennemsnit 29 procent ved at holde øje.

