Overblik: Prøvesager om sexvideo har givet betingede domme

Vestre Landsret behandler tirsdag den første ankesag i et stort sagskompleks om deling af en meget omtalt sexvideo.

På videoen ses to 15-årige have seksuelt samkvem.

Op mod 1000 unge er sigtet for at have delt videoen via sociale medier.

Anklagemyndigheden har rejst tiltale i ni prøvesager, der skal fastlægge strafniveauet for kommende sager.

Otte ud af ni sager er afgjort ved byretterne i Lyngby, Aarhus og Randers.

Læs her hvordan det er gået.