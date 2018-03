Far og to børn er fundet døde i Kolding

En 35-årig mand og hans to børn på tre og fem år er mandag eftermiddag fundet døde på en adresse i Kolding.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet fandt de tre døde på en adresse på Frydsvej klokken 16.44.

Kort efter klokken 21 vil politiet stadig ikke oplyse meget om sagen.

- Sydøstjyllands Politi har iværksat en efterforskning og henset til omstændighederne samt den videre efterforskning har politiet på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger til offentligheden i sagen, hedder det i pressemeddelelsen.

Vagtchef Jesper Brian Jensen kalder sagen "tragisk", men vil hverken fortælle hvad der er sket, eller hvorfor politiet mødte op på adressen. Han vil heller ikke fortælle noget om børnenes køn.

- Jeg kan sige, at vi er sikre på, at der er tale om mandens egne børn. Vi forventer at kunne udsende en ny pressemeddelelse om sagen i morgen, siger Jesper Brian Jensen mandag aften.