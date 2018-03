Fuld betjent på bar med politiskilt om halsen

Bispebjerg ville have sin vilje:

Mennesker kan lære at styre væk fra angst, depression og stress, siger en psykolog.

Politiet anser efterforskningen i sagen for afsluttet.

USA er som skabt til biler, og de enorme afstande tilbagelægges bedst på hjul. Her er syv af de bedste ruter.

En hemmelig fabrik i Californien skal for første gang designe og producere en central Apple-komponent i USA frem for i Asien. Finans

Statsministeren er angiveligt klar til at sætte regeringens skæbne på spil for sin minister.

Borgere i området opfordres til at kigge i udhuse og tilbygninger.

Mindst to personer er set løbe fra stedet, efter at ambassaden i nattetimerne blev angrebet med brandbomber.

- Sidste år oplevede vi et lille fald i antallet af adfærdsklagesager, hvor der klages over sprogbrug og magtanvendelse.

I forhold til 2018 forventer Kirsten Dyrman, at antallet af adfærdssager vil nå samme niveau som sidste år.

Kirsten Dyrman påpeger, at det er antallet af færdselssager, der får det samlede antal klagesager til at stige. Det er steget fra 547 i 2016 til 769 i 2017 og udgør dermed næsten halvdelen af det samlede antal politiklagesager.

- 2017 adskilte sig ikke ret meget fra de 2016 og 2015 - det var et typisk år, siger hun.

Af årsberetningen fremgår det samtidig, at antallet af klager over politiet er steget en smule fra 2016 til 2017.

I alt endte politiklagemyndigheden med at udtale kritik i 7,6 procent af adfærdssagerne sidste år. I 2016 skete det i 8,4 procent af sagerne.

Den gode nyhed var, at politiet havde fundet mandens hustru, den dårlige var, at hun var død.

Her beskrives det også, hvordan en betjent, efter at man havde fundet en død kvinde i en bæk, i forbindelse med underrettelse af kvindens mand havde sagt, "jeg har en god og en dårlig nyhed".

Det fremgår af Den Uafhængige Politiklagemyndigheds (DUP) årsberetning for 2017.

Betjenten var taget på bar med sit politiskilt om halsen. Den tydeligt berusede tjenestemand gik i flere omgange bag baren og sagde, at han kunne få stoppet udskænkningen.

En politimand truede med at stoppe udskænkningen på en bar, da han var i byen med sit politiskilt om halsen.

Et hold forskere har undersøgt, om man taber sig mest af at skære ned på fedt eller kulhydrat.

For tusindvis af bygningsejere venter regning for skadeligt pcb fra lysstofrør.

