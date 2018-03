Risikerer store bøder: To mænd og en grundejerforening sigtet i sag om ulovlig kystbeskyttelse

Politiet har sat punktum i sin efterforskning af sagen om ulovlig kystbeskyttelse i Lønstrup ved den nordjyske vestkyst.

Man har valgt at sigte Grundejerforeningen Sdr. Omfartsvej 314 og personligt to mænd på hhv. 66 år og 37 år for overtrædelser, oplyser politiet mandag.

Sigtelserne går dels på overtrædelse af kystbeskyttelseslovgivningen og dels på overtrædelse af naturbeskyttelsesloven.

»De sigtede har ikke ønsket at tage stilling til sigtelserne eller i øvrigt udtale sig til politiet,« siger vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Grundejere skal søge om lov til kystsikring i kommunen

Tilbage i januar udførte for offentligheden ukendte gerningsmænd ulovlig kystsikring ved at få skrabet græs og sand ud over skrænten.

Derefter opdagede myndighederne skred og brudlinjer i klinten, og på grund af nedstyrtningsrisiko fik tre grundejere fik forbud mod at opholde sig i deres sommerhuse.

Det var Kystdirektoratet, der den 4. januar 2018 anmeldte sagen til politiet.

Overtrædelse af loven kan betyde store bøder på adskillige tusinder kroner. Der kan desuden blive givet påbud om oprydning af de arealer, der er blevet kystsikret ulovligt.

Politiet har i skrivende stund ikke flere kommentarer til sagen.

»Politiet anser efterforskningen i sagen for afsluttet, hvilket betyder, at sagen er sendt til anklagemyndigheden til juridisk vurdering,« lyder det.