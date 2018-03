Kørelærer har fået bøde - vidner så ham styre bilen fra passagersædet

Der venter en bøde på 2.500 kr. til en kørelærer, der netop er blevet dømt for at have kørt rundt i sin skolevogn uden at sidde bag rattet.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Foruden bøden har manden fået en betinget frakendelse af førerretten med en prøvetid på tre år. Han skal også betale sagens omkostninger.

Det var vidneberetninger, der blev afgørende i retssagen. De to vidner kontaktede selv politiet tilbage i februar 2017 efter at have kørt bag skolevognen, som de fulgte fra Lund ved Horsens og til Horsens Banegård.

De havde opdaget, at der tilsyneladende ikke sad en person i førersædet.

Ifølge vidnerne styrede kørelæreren i stedet bilen med pedalerne ved passagersædet og en hånd på rattet ved førersædet.

»Retten lagde ved sin afgørelse vægt på, at vidnerne var sikre på, at kørelæreren var alene i bilen. Derudover forklarede de, at de en enkelt gang måtte bremse hårdt op for at undgå påkørsel, da han slingrede kraftigt. Kørelæreren forklarede i retten, at det ikke var korrekt, men at han til gengæld sad lænet ind over armlænet på grund af dårlig ryg,« siger anklagerfuldmægtig Tobias Engby.

Kørelæreren blev fundet skyldig i ikke at have optrådt hensynsfuldt og udvist agtpågivenhed samt at have »tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden ved sin kørsel«.

Han har modtaget dommen, oplyser politiet.