Bispebjerg ville have sin vilje:

Mange af dem, der bliver stoppet i skattefusk, afskrækkes fra at gøre det igen, mener advokat Torben Bagge.

Præsident Donald Trump overvejer ikke at fyre Robert Mueller trods skarp kritik af Rusland-undersøgelse.

Mindst to personer er set løbe fra stedet, efter at ambassaden i nattetimerne blev angrebet med brandbomber.

Det er endnu ikke muligt at sige, hvor stort varehuset bliver, lyder det fra Ikea om varehuset, der oprindeligt skulle stå færdigt i 2020. Finans

For Ruslands liberale opposition var valget en katastrofe. Den kommunistiske kandidat kalder valget ”det mest beskidte”.

Vælgerne belønner Putin for ambitionen om at gøre Rusland til supermagt, vurderer danske politikere.

Unge drikker mindre end tidligere - og flere unge mener samtidig, at alkoholforbruget blandt unge er for højt.

Lørdag er en 48-årig mand blevet varetægtsfængslet. Ifølge anklageren er han sigtet for sexovergreb på pige.

Den afdøde formodes at være lejlighedens beboer, men dette er endnu uafklaret.

Helt bestemte madvarer kan hjælpe de 1,5 millioner danskere, der plages af gigt eller skader i leddene - og du kan købe dem i i et helt almindeligt supermarked.

For tusindvis af bygningsejere venter regning for skadeligt pcb fra lysstofrør.

