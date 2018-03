Politiet leder efter savnet 48-årig med helikopter og hunde

Julie Gjerulffs far bad hende vælge mellem to patroner. Den ene var til hende. Den anden til moren.

Prinsesse Latifa al Maktoum fra Dubai er sporløst forsvundet ud for Indiens kyst. I en efterladt video siger hun, at ”denne video er måske min sidste”.

Giftsag bliver brugt til igen at fremhæve, at Vesten er ude efter Rusland, siger dansk ambassadør i Rusland.

Borgere i området opfordres til at kigge i udhuse og tilbygninger.

Den ene af drengene kan ikke straffes, da han er under den kriminelle lavalder.

»Vi opfordrer til, at beboere i Ulfborg gennemsøger tilbygninger og udhuse, som René kan søge imod,« skriver politiet i en pressemeddelelse.

Politiet regner med, at han befinder sig i lokalområdet. Derfor beder man de lokale om hjælp til eftersøgningen.

Borgere i området opfordres til at kigge i udhuse og tilbygninger.

Vi har igen samlet et overblik over nogle af den kommende uges begivenheder.

Giftsag bliver brugt til igen at fremhæve, at Vesten er ude efter Rusland, siger dansk ambassadør i Rusland.

Afslapning virker som en oplagt måde at reagere på stressfaktorer på arbejdspladsen, men det er ikke det mest effektive, viser et nyt studie.

Disse flagskibs-receivere har kraft og finesse nok til at overgå alt, hvad du har hørt i en biografsal.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her