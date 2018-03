45-årig død efter brand i villa

En 45-årig mand omkom søndag morgen efter en brand i en villa i Odsherred.

Det oplyser indsatsleder Lars Karlsen til sn.dk.

»Da jeg ankommer til stedet, ser jeg, at der kommer røg fra bygningen. Jeg går rundt om bygningen og kan se, at ruderne er sodsværtede. Vi indsætter to røgdykkerhold til eftersøgning af personer, og vi finder en, som bliver reddet ud,« siger Lars Karlsen til mediet.

Manden blev fløjet til sygehuset i Holbæk, hvor han blev erklæret død.

Det vides ikke, hvordan branden er opstået.

»Vi har kun lige besigtiget stedet, det er stadig for varmt til, at teknikerne kan komme til,« siger vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, Thomas Jørgensen, til Ritzau.

Brandvæsnet blev alarmeret kl. 8.19 søndag morgen.