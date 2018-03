Ubevæbnet gerningsmand røvede Fakta - og bagefter en kunde

En Fakta-butik i Hirtshals blev lørdag aften udsat for røveri, da en gerningsmand indfandt sig i butikken og forlangte at få fyldt cigaretter og spiritus i en pose.

Manden, der ikke var bevæbnet, beordrede desuden personalet til at udlevere kontanter.

Og da han forlod forretningen, udøvede han ifølge Nordjyllands Politi endnu et røveri, da han indhentede en kunde, der forsøgte at løbe fra stedet.

Ifølge politiet trak manden derefter kunden tilbage til butikslokalet og krævede kundens tegnebog udleveret. Efter at have forsynet sig med et ukendt beløb, smed han pungen fra sig og forlod stedet i ukendt retning - muligvis på knallert.

Politiet efterforskning førte til, at man kort før midnat kunne anholde en 36-årig mand fra Hirtshals ca. 20 km længere sydpå i Hjørring, hvortil han var ankommet i bus.

Ved den lejlighed blev der fundet en del af de røvede effekter, fortæller vagtchef Michael Elkjær.

Søndag morgen skal politiet tage stilling til, om den mistænkte skal fremstilles i grundlovsforhør.

Politiet vil gerne i kontakt med kunden, der var udsat for røveriet, samt andre, der har gjort sig observationer i forbindelse med episoden, som fandt sted kl. 21.

Man kan kontakte politiet på tlf. 114.